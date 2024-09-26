Ярослава Шахторина знают по сериалам "Люся Интерн", "Новенькая" и "Вызов", но это далеко не единственные его роли. В материале Кино 24 узнавайте где сейчас актер и в каких лентах можно его увидеть.
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Где сейчас Ярослав Шахторин
С 23 сентября выходит новый 16-серийный комедийный детектив "Ворон и Воробьев", главные роли в котором сыграли Ярослав Шахторин и Владимир Ращук. Шахторин воплотил на телеэкране частного детектива Андрея Воробьева, который вместе с напарником пытается найти бандитский сейф, в котором спрятано 50 миллионов долларов. Свою роль Ярослав называет украинским Шерлоком Холмсом.
Воробьев – это такой украинский Шерлок Холмс, который к решению вопроса подходит с 26 километра, под определенным углом, имеет очень неординарное мышление. Он немного социопат, возможно, даже имеет какие-то аутические проявления. Не буду раскрывать все детали, но это действительно многогранный персонаж, которого было интересно играть,
– рассказал Ярослав Шахторин для ТСН.
Актер признался, что очень тяжелой была сцена, в которой ему приходилось нырять в воду. Он не мог выйти из воды из-за спазмов. Владимиру Ращуку пришлось буквально выносить коллегу из воды.
Также Ярослав Шахторин сыграл в одном из самых популярных сериалов о медиках "Женский доктор. Новая жизнь", что сейчас транслируют на телевидении. Он присоединился к актерскому составу во втором сезоне и сыграл медбрата Макса.
Ярослав Шахторин счастлив, что киноиндустрия в Украине оживает, а о российских актерах наконец-то забыли.
Что Шахторин думает о мобилизации
В недавнем интервью Алине Доротюк Ярослав Шахторин честно рассказал, что после выхода закона о мобилизации обновил данные. Он признался, что опасается мобилизации, но ни в коем случае не прячется.
"Очень хотелось бы, чтобы эти страшные времена были позади, но мы живем в моменте и должны делать все, чтобы это закончилось", – подчеркнул Ярослав Шахторин.