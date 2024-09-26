Ярослава Шахторіна знають за серіалами "Люся Інтерн", "Новенька" та "Виклик", але це далеко не єдині його ролі. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтеся де зараз актор та в яких стрічках можна його побачити.

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Де зараз Ярослав Шахторін

З 23 вересня виходить новий 16-серійний комедійний детектив "Ворон та Воробйов", головні ролі у якому зіграли Ярослав Шахторін та Володимир Ращук. Шахторін втілив на телеекрані приватного детектива Андрія Воробйова, який разом з напарником намагається знайти бандитський сейф, у якому заховано 50 мільйонів доларів. Свою роль Ярослав називає українським Шерлоком Холмсом.

Воробйов – це такий український Шерлок Голмс, який до розв'язання питання підходить з 26 кілометра, під певним кутом, має дуже неординарне мислення. Він трохи соціопат, можливо, навіть має якісь аутичні прояви. Не буду розкривати всі деталі, але це дійсно багатогранний персонаж, якого було цікаво грати,

– розповів Ярослав Шахторін для ТСН.

Актор зізнався, що дуже важкою була сцена, у якій йому доводилось пірнати у воду. Він не міг вийти з води через спазми. Володимиру Ращуку довелось буквально виносити колегу з води.

Також Ярослав Шахторін зіграв в одному з найпопулярніших серіалів про медиків "Жіночий лікар. Нове життя", що зараз транслюють на телебаченні. Він долучився до акторського складу у другому сезоні та зіграв медбрата Макса.

Ярослав Шахторін щасливий, що кіноіндустрія в Україні оживає, а про російських акторів нарешті забули.

Що Шахторін думає про мобілізацію

У нещодавньому інтерв'ю Аліні Доротюк Ярослав Шахторін чесно розповів, що після виходу закону про мобілізацію оновив дані. Він зізнався, що побоюється мобілізації, але в жодному разі не ховається.

"Дуже хотілося б, щоб ці страшні часи були позаду, але ми живемо у моменті та маємо робити все, щоб це закінчилося", – підкреслив Ярослав Шахторін.