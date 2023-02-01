В разговоре с нами актриса рассказала, что "Я – Надежда" – первые съемки сериала в Украине. Он рассказывает о первых месяцах этой войны, в частности февраль – март, о судьбах людей, об ужасе, который пришлось пережить каждому из нас. Ирина Мак сыграла в проекте роль матери, имеющей прототип единственной женщины в Украине, водителя скорой помощи.

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По сюжету сериала, молодая фельдшер Надежда, несмотря на реальную опасность и уговоры об эвакуации, решает остаться в окруженном оккупантами Харькове. Женщина не представляет, что ждет ее в ближайшее время — бессонные ночи на службе, болезненные потери, ежедневный риск ради спасения других и встреча с врагом лицом к лицу.

Режиссер проекта Денис Тарасов подчеркнул, что "авторы вдохновились реальной историей девушки, которая, несмотря на юный возраст, проявила стойкость и абсолютную преданность своему делу в самое ужасное время для страны".

Заметьте. Сериал "Я – Надежда" выйдет 24 февраля в 19:30 часов на телеканале 2+2.

Ирина Мак и режиссер Денис Тарасов на съемках сериала "Я – Надежда" / Фото 2+2

Съемочный процесс во время военного положения – другой. Команда сериала отказалась от масштабных экшн-сцен со взрывами и не снималась возле инфраструктурных объектов. А чтобы операторы могли снимать на деоккупированных территориях Киевской области, некоторые локации даже разминировали специалисты.

Приглашение в проект для Ирины Мак стало настоящей неожиданностью, ведь актриса не думала, что съемки "Я – Надежды" начнутся раньше, чем закончится война. Ее рабочий день длился 12, а то и 14 часов. Как отметила актриса, у нее были несложные съемки, однако морально и физически было труднее ее коллегам – снимали в дождь и холод очень стрессовые эпизоды – прилеты и истории с ранеными. Больше о проекте и других съемках с Антониной Хижняк – читайте в нашем разговоре с Ириной Мак.

Интервью с Ириной Мак о сериале "Я – Надежда"

Справочно. Ирина Мак – украинская актриса театра и кино. Родилась в 1970 году в Киеве. В 1994 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого. Сразу после учебы начала работать в Киевском театре драмы и комедии на левом берегу Днепра. В творчестве актрисы – более 50 фильмов и сериалов (среди которых: "Носорог" и "Номера" Олега Сенцова, "Поймать Кайдаша" Наталки Ворожбит, "Чемпионы по подворотням" Ахтема Сеитаблаева и другие), а также почти 25 театральных ролей (в спектаклях "Отец", "Дом", "Гарантия 2 года" и т.д.).

Как это – вернуться к карьере актрисы

Ирина, до войны у вас была насыщенная жизнь – репетиции, спектакли, съемки, громкие премьеры. Как с профессией сейчас?

Собственно, как у всех сейчас. Индустрия практически стояла на паузе. "Я – Надежда" – первые съемки сериала в Украине. До этого я снялась за границей в одной из главных ролей. Это фильм о войне в Украине, который называется "Своими глазами", с участием украинских и литовских актеров. Насколько я знаю, он уже вышел.

В театре пока мои представления не идут, потому что девушки, с которыми я играла, сейчас за границей со своими детьми. Скоро должны вернуть спектакль "Отец".

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Съемки сериала "Я – Надежда", в котором вы сыграли одну из главных ролей, завершились месяц назад. Что означает для вас этот проект?

Во-первых, это работа, которая позволяет рассказать историю, вдохновленную жизнью реального человека – 22-летней фельдшерки, которая в начале полномасштабного вторжения работала в Харькове. Это сериал о первых месяцах этой войны, о судьбах людей, об ужасе, который пришлось пережить каждому из нас.

Ну и конечно, это удовольствие быть на съемочной площадке... Казалось, съемки начнутся не раньше чем через год после того, как закончится война. Поэтому приглашение в проект стало для меня приятной неожиданностью.

Ирина Мак в сериале "Я – Надежда" / Фото 2+2

Помните, как вам было предложено сняться в сериале?

Мне позвонили, мы договорились, что я прочту материал и сделаю самопробы. Прошло немного времени и прошли парные пробы, после которых стало известно, что меня утвердили. К тому времени я лечила свое сломанное плечо, оно было еще нерабочее (Смеется). Но я согласилась на участие, потому что работа – это то, что отвлекает, заставляет быть в форме.

Кого в сериале "Я – Надежда" сыграла Ирина Мак

Расскажите больше о вашем персонаже, ее внутреннем мире и чертах характера.

У меня роль матери главной героини. Насколько я знаю, у нее есть прототип.

Я с ней не знакома, но продюсеры сказали, что это единственная женщина в Украине, являющаяся водителем скорой помощи. К тому же она – мама той же девушки, история которой подтолкнула авторов к написанию сценария.

Моя героиня обычная и одновременно необычная женщина. Она нежная, любящая мать, но в экстремальных ситуациях может быть жесткой. Знает, что делать и берёт все в свои руки.

Ирина Мак в сериале "Я – Надежда" / Фото 2+2

До войны вы исполняли роли в разных картинах – от комедии "Поймать Кайдаша" до криминальной драмы "Носорог". Роль в драме "Я – Надежда" похожа на какой-нибудь из ваших предыдущих проектов? Это совершенно новый опыт в вашем творчестве?

В ней есть понемногу от всех – чуть-чуть от меня, немного от других персонажей. Если вы имеете в виду "Кайдаша", то нет, это совсем другой человек. Если сравнивать с героиней фильма Олега Сенцова "Носорог", то где-то они похожи. Там тоже женщина, которая горевала всю жизнь, самостоятельно воспитывая троих детей.

В чем вы видите сходство героини сериала с собой?

Обо мне иногда говорят, что я достаточно жесткая. Но это снаружи… (Смеется). Эта женщина тоже такая. Во-первых, она сильно любит свою дочь, так же как и я сына (Смеется). Во-вторых, она, как говорится, кризисный менеджер на работе и в семье. Ей может быть страшно, но паники нет. Это похоже на меня, потому что первое, что у меня решается – что делать. Паника – не мое, хотя по-разному бывает.

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Как продолжались съемочные дни во время войны

Во многих сценах вы – в машине "скорой", а в жизни управлять умеете или приходилось учиться?

Жаль, но управлять я не умею. Будь еще автомат, можно было попробовать. Но у нас были реальные кареты скорой – на механике, а эта машина довольно тяжелая в управлении. Потому в сценах на улице меня заменял наш администратор Рустам. Когда нужно было ехать быстро, уезжать, разгоняться, это делал мой прекрасный дублер в парике (Смеется). Сцены за рулем, где необходимо было проговаривать текст, снимали со мной в "кубе" ("Куб" – лед-экраны в форме куба, на которые выводятся предварительно созданные виртуальные декорации – 24 канал).



Ирина Мак на съемках "Я – Надежда" / Фото 2+2

В сериале вы сыграли вместе с Антониной Хижняк. Как это – снова быть вместе на съемочной площадке?

Я очень люблю Тоню. У нас прекрасные, тёплые отношения. Было одно удовольствие встретиться с ней снова на площадке. По сюжету мы с ней коллеги, она – новый фельдшер в "скорой", где работает моя дочь. Хотя мы почти не пересекаемся по работе, война и обстоятельства сближают нас.

Лента снималась в Киеве и области, в частности в Ирпене. Расскажите о съемках. Сколько продолжался ваш рабочий съемочный день? Изменился ли съемочный процесс, учитывая военное положение?

Рабочий день длился, как всегда, 12 часов, иногда 14. Большой разницы я не почувствовала, конечно, кроме того, что временами были воздушные тревоги. Но у меня были не самые тяжелые сцены. Сложнее было моим коллегам, потому что они снимали в холод и дождь очень стрессовые эпизоды – прилеты, пожары, истории с ранеными, погибшими, пленниками. И морально, и физически это было тяжело.

Кадр из сериала "Я – Надежда" / Фото 2+2

Какие российские нарративы нужно искоренить из украинского кино

В этом году команда проекта также приняла решение отказаться от старой, заимствованной у российского кинопроизводства, традиции разбивания тарелки перед стартом съемочного процесса. Съемки начались с символического подписания актерами и съемочной группой украинского флага. Это действительно очень важно и символично. Спасибо вам за это. И при случае спрошу – есть ли еще какие-то российские нарративы в украинском кино, которые стоит искоренять, на ваш взгляд?

Есть неприемлемый нарратив – снимать российских актеров. Это должно быть запрещено раз и навсегда. Они снимались здесь постоянно, причем в центральных ролях. Весь рынок был в России. Об этом нужно забыть. Другой вопрос, что есть актеры, открыто высказавшиеся против России, уехали оттуда еще раньше. Это другая ситуация.

Меня ужасно бесило примирение после 2014 года.

Когда в какой-то момент россиян здесь не стало, а затем они начали ехать в Украину "пачками", снова сниматься в главных ролях. Они – звезды, а мы – второстепенные. Их условия труда и наши были небом и землей. Это должно быть окончено. Это наша Страна, и у нас множество роскошных актеров. Мы способны делать качественное украинское кино! И об этом мир уже знает!



Бекстейдж съемок сериала "Я – Надежда" / Фото 2+2

Кроме "Я – Надежда", которую мы скоро увидим, и "Поймать Кайдаша", который все, безусловно, любят, какие украинские сериалы вы бы посоветовали посмотреть? Назовите несколько достойных украинских проектов.

К сожалению, за прошлый год я не видела ни премьеры. С премьер в 2021 году меня поразил фильм "Плохие дороги" Наталки Ворожбит. Поразил, прежде всего, режиссурой, актерскими работами и абсолютной не воспринявшейся многими правдой.