Об этом сообщает 24 Канал. Уже на ранних этапах его карьеры стало понятно, что перед нами – будущая звезда, развивающаяся и растущая в профессии.

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Где сейчас и как изменился Евгений Лебедин

В своих интервью Евгений вспоминал, что уже в 5 лет он уже чувствовал, что актерство – это его настоящее призвание. И действительно, его карьера, которая началась так рано, быстро приобрела большой размах.

Сегодня Евгению Лебедину уже 17 лет. За это короткое время он успел достичь значительных результатов в своей карьере. В его творческом багаже – 32 роли в различных проектах, что является большим достижением для молодого актера.

Среди известных работ Евгения – такие фильмы, как "Рождественская история", "Захар Беркут", "Птичка в клетке", "Любить и верить", "Папа Дэн" и другие. В 2015 году он даже одержал победу на телевизионном шоу "Маленькие гиганты", что также стало важным этапом в его карьере.

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Однако есть в жизни Евгения один интересный момент, отличающий его от многих других молодых актеров. С 2014 года, когда ему было всего 7 лет, он принял решение отказаться от участия в российских кинопроектах. Это стало его сознательным выбором.

Несмотря на свою популярность, Евгений Лебедин признавался, что старается избегать чрезмерного внимания и хочет просто побыть ребенком. Он не стремился к публичности, и даже после больших достижений в кино практически не появлялся в медиапространстве. Это привело к тому, что в последние годы информации о его личной жизни становится все меньше. Возможно, Евгений сегодня выбрал путь менее публичной жизни и пытается оставить за собой право на приватность.



Евгений Лебедин / Фото из сети

Хотя многие до сих пор помнят его как маленького актера с большим талантом, теперь Евгений, вероятно, наслаждается жизнью вне рамок киноиндустрии. Из-за отсутствия социальных сетей фанаты могут лишь догадываться, каким он есть сегодня, и чем занимается вне экранов.