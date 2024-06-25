Где сейчас актриса "Домика на счастье" Галина Безрук, которая предала Украину и замалчивает войну

Актриса Галина Безрук родилась в Украине – в городе Краматорск, что в Донецкой области. Несмотря на это, звезда украинских сериалов "Домик на счастье", "Слуга народа" и "Последний москаль" уже давно выбрала Россию и замалчивает войну, которая продолжается в Украине.

Пока родной город Галины Безрук постоянно страдает от обстрелов российских оккупантов, актриса продолжает строить свою карьеру в государстве-террористе. Чем сейчас занимается предательница, читайте в материале Кино 24.

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Личная жизнь Галины Безрук

Галина Безрук переехала в Россию в 2015 году, когда уже шла российско-украинская война в Донецкой и Луганской областях. Через год она вышла замуж за Артема Алексеева – российского актера и родила от него дочь. Однако впоследствии супруги развелись. Тогда актриса рассказала, что причиной стало домашнее насилие со стороны мужа, поэтому она и сбежала. Также отметила, что у Артема были психологические проблемы, актер даже находился в психиатрической больнице. Семейное счастье развеялось спустя 5 лет брака.

Галина Безрук с мужем и дочерью / Фото из инстаграма Артема Алексеева

Чем сейчас занимается Галина Безрук

В своем инстаграме Безрук активно делится с поклонниками афишами премьер театральных спектаклей, в которых она участвует. Весь июнь актриса, к примеру, развлекает российских зрителей в Москве. Накануне Пасхи Галина, судя по постам, ездила в отпуск. Поэтому пока Украину ежедневно атакуют российские ракеты, а ситуация на фронте сложная, женщина наслаждается жизнью и строит свою карьеру, ведь в социальных сетях упоминаний о войне нет.

Позиция Галины Безрук относительно войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Галина Безрук замалчивает войну. Более того, продолжает жить в стране, которая каждый день уничтожает ее Родину, не перестает работать там и платить налоги.

Впервые о войне в Украине актриса заговорила в марте 2023 года, когда дала интервью российскому изданию "СтарХит". В разговоре с пропагандистскими журналистами Галина отметила, что молчит, ведь ее слова ничего не изменят.

Безрук поделилась, что не собирается возвращаться в Украину, несмотря на то, что в Киеве живут ее родители. С ними она только и поддерживает контакт. Актриса заметила, что родные ее понимают, а вот коллеги контакт не поддерживают.

Очевидно, что в Украине Галину Безрук никто не ждет. Она давно стала предательницей Родины, ведь своим молчанием поддерживает путинский режим.