Поки рідне місто Галини Безрук постійно потерпає від обстрілів російських окупантів, акторка продовжує будувати свою кар'єру у державі-терористці. Чим зараз займається зрадниця, читайте у матеріалі Кіно 24.

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Особисте життя Галини Безрук

Галина Безрук переїхала до Росії у 2015 році, коли вже тривала російсько-українська війна у Донецькій та Луганській областях. Через рік вона вийшла заміж за Артема Алексєєва – російського актора та народила від нього доньку. Однак згодом подружжя розлучилося. Тоді акторка розповіла, що причиною стало домашнє насилля з боку чоловіка, тому вона й втекла. Також зазначила, що в Артема були психологічні проблеми, актор навіть перебував у психіатричній лікарні. Сімейне щастя розвіялося через 5 років шлюбу.

Галина Безрук з чоловіком і дочкою / Фото з інстаграму Артема Алексєєва

Чим зараз займається Галина Безрук

У своєму інстаграмі Безрук активно ділиться з прихильниками афішами прем'єр театральних вистав, у яких вона бере участь. Весь червень акторка, до прикладу, розважає російських глядачів у Москві. Напередодні Великодня Галина, судячи з дописів, їздила у відпустку. Тож поки Україну щодня атакують російські ракети, а ситуація на фронті складна, жінка насолоджується життям та будує свою кар'єру, адже у соціальних мережах згадок про війну немає.

Позиція Галини Безрук щодо війни в України

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Галина Безрук замовчує війну. Ба більше, продовжує жити в країні, яка кожного дня знищує її Батьківщину, не перестає працювати там та сплачувати податки.

Вперше про війну в Україні акторка заговорила у березні 2023 року, коли дала інтерв'ю російському виданню "СтарХіт". У розмові з пропагандистськими журналістами Галина зазначила, що мовчить, адже її слова нічого не змінять.

Безрук поділилася, що не збирається повертатися до України, попри те, що у Києві мешкають її батьки. З ними вона лише й підтримує контакт. Акторка зауважила, що рідні її розуміють, а от колеги контакт не підтримують.

Очевидно, що в Україні Галину Безрук ніхто не чекає. Вона давно стала зрадницею Батьківщини, адже своїм мовчанням підтримує путінський режим.