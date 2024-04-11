В материале Кино 24 узнавайте о том, чем занимается звезда сейчас. И как она отреагировала на полномасштабную войну.

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Где сейчас Ирина Гришак

Ирина Гришак проживает в Киеве. Часто актрису можно увидеть в театре "Золотые ворота". Там она играет в спектаклях "Спасибо", "Крошка Цахес", "Папа, ты меня любил?" и "Бери от жизни все". Также актриса ведет свою страницу в инстаграме и рассказывает о своей жизни и проекты.

7 ноября 2023 года на телеэкраны также вышел сериал "Голова", где Ирина Гришак сыграла Соню. За кулисами актриса поделилась, какой день съемок был для нее самым сложным.

Самой сложной для меня была не сцена, а смена. Это день, когда мы снимали в санатории, – говорит Ира. – Было морально трудно, потому что я тогда заболела, поднялась температура, и параллельно все говорили о подрыве ЗАЭС. Я понимала, какие могут быть последствия, поэтому внимание было расфокусировано,

– делилась актриса.

С начала полномасштабной войны актриса вместе с составом театра "Золотые ворота" активно волонтерила, занималась координацией и сбором средств на амуницию, топливо, еду и сетки. Просто сейчас идет сбор Ирины на мобильный РЭБ-защита экипажей от вражеских дронов.

Что известно об актрисе

Ирина Гришак родилась в Николаеве. Она с детства интересовалась театральным делом. Девушка училась на специальности "актерское искусство" в колледже, а впоследствии поступила в Киевский университет театра, кино и телевидения.

Первый актерский опыт Ирины Гришак пришелся на 2018 год, когда она сыграла первую роль еще во время учебы. Тогда как узнавать ее начали после героини Христи в боевике "Благородные бродяги". Ее карьера росла и развивалась из года в год.

Своим местом силы актриса называет горы.

"Для меня одно из самых прекрасных мест на земле – это украинские Карпаты. Тишина и природа завораживают! В горах я восстанавливаюсь, набираюсь вдохновения и сил. Мне кажется, что там я выключаюсь и абсолютно переворачиваю свое сознание. Поэтому Карпаты – это однозначно любовь, место силы и рождения новых идей", – рассказывала Ирина.

Фильмография Ирины Гришак