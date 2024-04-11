У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь про те, чим займається зірка зараз. Та як вона відреагувала на повномасштабну війну.

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Де зараз Ірина Гришак

Ірина Гришак проживає в Києві. Часто акторку можна побачити у театрі "Золоті ворота". Там вона грає у виставах "Дякую", "Крихітка Цахес", "Тату, ти мене любив?" та "Бери од жизні всьо". Також акторка веде свою сторінку в інстаграмі та розповідає про своє життя і проєкти.

7 листопада 2023 року на телеекрани також вийшов серіал "Голова", де Ірина Гришак зіграла Соню. За лаштунками акторка поділилась, який день знімань був для неї найскладнішим.

Найскладнішою для мене була не сцена, а зміна. Це день, коли ми знімали в санаторії, – говорить Іра. – Було морально важко, бо я тоді захворіла, піднялась температура, і паралельно всі говорили про підрив ЗАЕС. Я розуміла, які можуть бути наслідки, тож увага була розфокусована,

– ділилась акторка.

З початку повномасштабної війни акторка разом зі складом театру "Золоті ворота" активно волонтерила, займалась координацією і збором коштів на амуніцію, паливо, їжу і сітки. Просто зараз триває збір Ірини на мобільний РЕБ-захист екіпажів від ворожих дронів.

Що відомо про акторку

Ірина Гришак народилася у Миколаєві. Вона змалку цікавилась театральною справою. Дівчина навчалась на спеціальності "акторське мистецтво" у коледжі, а згодом вступила у Київський університет театру, кіно й телебачення.

Перший акторський досвід Ірини Гришак припав на 2018 рік, коли вона зіграла першу роль ще під час навчання. Тоді як впізнавати її почали після героїні Христі у бойовику "Шляхетні волоцюги". Її кар'єра росла й розвивалася з року в рік.

Своїм місцем сили акторка називає гори.

"Для мене одне з найпрекрасніших місць на землі – це українські Карпати. Тиша та природа зачаровують! В горах я відновлююся, набираюся натхнення та сил. Мені здається, що там я вимикаюсь і абсолютно перевертаю свою свідомість. Тому Карпати – це однозначно любов, місце сили та народження нових ідей", – розповідала Ірина.

Фільмографія Ірини Гришак