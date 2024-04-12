Ярослав Бескоровайный – известный украинский актер театра и кино. В материале Кино 24 узнавайте больше о нынешней деятельности актера.

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Где сейчас Ярослав Бескоровайный

4 апреля у актера состоялась премьера притчи на малой сцене Днепровского национального академического театра – "Вітер південного степу". Ярослав делился, что давно мечтал сыграть роль именно на малой сцене, ведь этот формат отличается от других.

Кроме того, актера можно увидеть в телесериале "Первые дни". Это антология, состоящий из 6 отдельных коротких фильмов. Ярослав Бескоровайный появляется в 3 эпизоде и играет роль Белого – именно так называется этот мини-фильм.

В начале полномасштабной войны Ярослав Безкоровайный из Днепра переехал в Бережаны, где родился. Он волонтерил, организовывал благотворительные аукционы, чтобы собирать средства для армии.

Где-то 26 февраля мы приехали сюда и поняли, что нужно делать то, что можем делать. Первое, что пришло в голову – это волонтерство. Помогали, чем могли, собирали продукты, собирали медикаменты, перегоняли автомобили,

– рассказывал актер.

Также мужчина уже получал повестку. Вероятно, что в любой момент он будет готов пойти в армию.

"Уже получил повестку, прошел медицинскую комиссию и жду звоночка от военкомата", – делился Ярослав.

Фильмография Ярослава Бескоровайного