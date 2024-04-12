Ярослав Безкоровайний – відомий український актор театру та кіно. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про нинішню діяльність актора.

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Де зараз Ярослав Безкоровайний

4 квітня в актора відбулась прем'єра притчі на малій сцені Дніпровського національного академічного театру – "Вітер південного степу". Ярослав ділився, що давно мріяв зіграти роль саме на малій сцені, адже цей формат відрізняється від інших.

Окрім того, актора можна побачити у телесеріалі "Перші дні". Це антологія, що складається з 6 окремих коротких фільмів. Ярослав Безкоровайний з'являється у 3 епізоді та грає роль Білого – саме так називається цей мініфільм.

На початку повномасштабної війни Ярослав Безкоровайний з Дніпра переїхав до Бережан, де народився. Він волонтерив, організовував благодійні аукціони, щоб збирати кошти для армії.

Десь 26 лютого ми приїхали сюди і зрозуміли, що потрібно робити те, що можемо робити. Перше, що спало на думку – це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі,

– розповідав актор.

Також чоловік вже отримував повістку. Ймовірно, що у будь-який момент він буде готовий піти до армії.

"Вже отримав повістку, пройшов медичну комісію і чекаю дзвіночка від військкомату", – ділився Ярослав.

Фільмографія Ярослава Безкоровайного