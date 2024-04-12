Ярослав Безкоровайний – відомий український актор театру та кіно. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь більше про нинішню діяльність актора.
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Де зараз Ярослав Безкоровайний
4 квітня в актора відбулась прем'єра притчі на малій сцені Дніпровського національного академічного театру – "Вітер південного степу". Ярослав ділився, що давно мріяв зіграти роль саме на малій сцені, адже цей формат відрізняється від інших.
Окрім того, актора можна побачити у телесеріалі "Перші дні". Це антологія, що складається з 6 окремих коротких фільмів. Ярослав Безкоровайний з'являється у 3 епізоді та грає роль Білого – саме так називається цей мініфільм.
На початку повномасштабної війни Ярослав Безкоровайний з Дніпра переїхав до Бережан, де народився. Він волонтерив, організовував благодійні аукціони, щоб збирати кошти для армії.
Десь 26 лютого ми приїхали сюди і зрозуміли, що потрібно робити те, що можемо робити. Перше, що спало на думку – це волонтерство. Допомагали чим могли, збирали продукти, збирали медикаменти, переганяли автомобілі,
– розповідав актор.
Також чоловік вже отримував повістку. Ймовірно, що у будь-який момент він буде готовий піти до армії.
"Вже отримав повістку, пройшов медичну комісію і чекаю дзвіночка від військкомату", – ділився Ярослав.
Фільмографія Ярослава Безкоровайного
- 2013 — "Червоне намисто"
- 2017 — "Червоний"
- 2018 — "Шляхетні волоцюги"
- 2018 — "Крути 1918"
- 2017 — "Донбас"
- 2020 — "Я працюю на цвинтарі"
- 2020 — "Спіймати Кайдаша".