Едва не застрелил соседа: где сейчас звезда сериала "Друзья" Ярослав Шахторин

Ярослав Шахторин – один из самых известных украинских актеров. В начале вторжения ему пришлось взять в руки оружие, но сейчас он продолжает актерскую карьеру.

В материале Кино 24 узнавайте больше о Ярославе Шахторине – как он пережил начало полномасштабной войны, что известно о личной жизни и чем занимается сейчас.

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Как встретил войну

Начало полномасштабного вторжения Ярослав Шахторин встретил в Киеве, но быстро собрался и поехал в родительский дом в Гостомеле вместе с женой. Над ними часто летали вражеские "аллигаторы" и делали это очень низко. Однажды Ярослав даже встретился взглядом с вертолетчиком.

В первые дни жители Гостомеля выходили на дежурство. Во время того, как на стражу заступил Шахторин, едва не произошел инцидент.

На свое первое дежурство я пошел после четырех часов сна. Сижу, завывает сильный ветер, и вдруг слышу, как кто-то ходит по нашей веранде. Как будто кто-то из русских перелез забор и идет к дому. Я выпрыгиваю на центр двора, передергиваю предохранитель и думаю: все, сейчас буду стрелять. На этих эмоциях едва не выстрелил в соседа. Бедняга вышел покурить и наткнулся на меня,

– вспомнил актер.

Больше всего Ярослав волновался за жену. В один день в их дом зашел российский солдат, который был растерянным. К счастью, беда обошла близких актера.

Где сейчас Ярослав Шахторин

Когда из-за большой войны киноиндустрия стала на паузу, Ярослав Шахторин не думал менять профессию. Однако он решил найти подработку и работал официантом.

Я вообще очень активный, не люблю сидеть, сложа руки, тем более когда есть необходимость содержать семью, донатить. В первые месяцы, когда ничего не снимали, финансово было трудно. Поэтому я пошел в сферу обслуживания и благодарен этому опыту,

– делился артист.

Впоследствии Ярослав Шахторин вернулся к съемкам. В частности, в 2023 году вышла перезагрузка сериала "Женский доктор. Новая жизнь", где актер сыграл медбрата Макса. В мае этого года стартовали съемки уже второго сезона, премьера которого состоится уже осенью.

Кроме того, Ярослав Шахторин – звезда сериала "Друзья". Премьера ленты состоялась 24 февраля 2024 года. Этот сериал рассказывает о трех лучших друзьях – Сергея, Ярика и Романа. Они решают сделать сюрприз товарищу, который служит в ВСУ, и посетить его перед днем рождения. Их дорога на фронт наполнена опасными приключениями. Но именно это раскрывает главных героев и меняет их.

Личная жизнь актера

Ярослав Шахторин и Таисия Хвостова уже много лет в отношениях. Они поженились 9 сентября 2022 – тогда у пары была скромная роспись без особых празднований. Актеры, которые часто играют в совместных проектах, планировали свадьбу еще за год до этой даты, но из-за полномасштабного вторжения решили разделить день только с самыми близкими.

Через год супруги решили таки отпраздновать этот особенный день.

Фильмография Ярослава Шахторина