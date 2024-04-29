Не думает об актерстве, потому что принял важное решение: где сейчас звезда сериалов Юрий Фелипенко

Юрий Фелипенко известен многим украинцам по фильмам "Цвет страсти" и "Обещание Богу" и другим. В начале полномасштабного вторжения России в Украину актер присоединился в состав одного из киевских территориальных оборонительных отрядов.

Сейчас актер отказался от актерской деятельности и принял для себя важное решение. Узнайте в материале Кино 24, где сейчас Юрий Фелипенко и чем занимается.

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Где сейчас и как живет Юрий Фелипенко

Актер признается, что раньше говорил на русском языке и не был настолько сознательным, как сейчас. К сожалению, лишь с началом большой войны в стране он осознал многие вещи, которые раньше казались ему неважными.

До полномасштабной войны я был русскоязычным, хотя и учился, и играл в театре на украинском. К сожалению, понимание, что разговаривать на украинском архиважно, пришло ко мне только после вторжения. Теперь понимаю моих украиноязычных друзей, которые говорили, что когда слышат кацапский, чувствуют опасность,

– говорит Фелипенко.

Недавно актер из Киевского академического драматического театра на Подоле участвовал в съемках нового украинского сериала, а сейчас Юрий Филипенко присоединился к батальону ударных БПАК "Ахиллес" 92-го отдельного штурмового батальона.

"Мы пока проходим курс молодого бойца, получаем базовые армейские азы: как правильно стрелять, становиться, дисциплина. Я буду конкретно учиться по специальности уже по месту. Когда мы приедем в "Ахиллес", пройдем собеседование, нам дадут возможность выбрать: хочешь быть пилотом – иди пробуй, хочешь быть техником – иди пробуй, хочешь работать на РЭБ – иди пробуй. Пойму, что у меня лучше получается, тем и буду заниматься", – объяснил он.

Актер также поделился, что адаптация к новым условиям жизни не была для него тяжелой, поскольку этот выбор был обдуманным. Юрий Фелипенко призывает всех украинцев не терять надежду и верить в победу.

Фильмография Юрия Фелипенко

"Цвет страсти"

"Возвращение Мухтара"

"Личное дело"

"Отдел 44"

"Ангелина"

"Замок на песке"

"Как долго я тебя ждала"

"Наследники"

"Цвет страсти"

"Обещание Богу"

Смотрите фильмы и сериалы, в которых снялся Юрий Фелипенко и поддержите актера за его смелое и сознательное решение во времени полномасштабной войны.