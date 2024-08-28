Клавдия Дрозд продолжает династию известных актеров: ее отец – народный артист Украины Георгий Дрозд, мама – популярная актриса Анастасия Сердюк, актерами были и ее бабушка и дедушка по маминой линии, пишет Кино 24.

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Клавдия Дрозд снимается в кино с детства, свою первую роль она получила в 9 лет. Популярность пришла к актрисе уже в 20 лет, когда она исполнила главную роль в сериале "Райское место".

В детстве я снималась, потому что имела искренний интерес к этому, а не потому, что родители часто брали меня с собой на съемки. Мне всегда было интересно что-то создавать,

– делилась актриса.

Клавдия Дрозд призналась, что не была готова к полномасштабному вторжению. И война закалила ее нервную систему, поэтому сейчас она воспринимает проблемы не так серьезно. У актрисы изменились ценности: она стала больше ценить друзей и близких.

Актриса также нашла вдохновение в произведениях украинских писателей и поэтов. В первые месяцы вторжения она декламировала стихи Сергея Жадана, Лины Костенко и делилась с фанами.

Где сейчас Клавдия Дрозд

Клавдия Дрозд продолжает активно сниматься в кино. Она сыграла в сериале "Авантюра на двоих", "Диета №0", "Позывной "Тамада"".

Также она работает в Национальном академическом драматическом театре имени Леси Украины – в спектакле "Прачечная", где играет вместе со своей мамой-актрисой.



Клавдия Дрозд в спектакле / Фото с сайта театра

Клавдия Дрозд сыграла главную роль в новом украинском сериале "Узнай меня", который завоевал популярность среди украинцев.

Клавдия Дрозд в сериале: видео

Сначала 4 его серии опубликовали на ютубе, но позже их удалили. Сейчас стоит ожидать возвращения всех серий уже этой осенью.