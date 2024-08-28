Клавдія Дрозд продовжує династію відомих акторів: її батько – народний артист України Георгій Дрозд, мама – популярна акторка Анастасія Сердюк, акторами були і її бабуся та дідусь по маминій лінії, пише Кіно 24.

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Клавдія Дрозд знімається у кіно з дитинства, свою першу роль вона отримала у 9 років. Популярність прийшла до акторки вже у 20 років, коли вона виконала головну роль у серіалі "Райське місце".

У дитинстві я знімалась, бо мала щирий інтерес до цього, а не тому, що батьки часто брали мене з собою на зйомки. Мені завжди було цікаво щось створювати,

– ділилась акторка.

Клавдія Дрозд зізналась, що не була готова до повномасштабного вторгнення. Та війна загартувала її нервову систему, тому зараз вона сприймає проблеми не так серйозно. В акторки змінилися цінності: вона стала більше цінувати друзів та близьких.

Актриса також віднайшла натхнення у творах українських письменників та поетів. У перші місяці вторгнення вона декламувала вірші Сергія Жадана, Ліни Костенко й ділилася з фанами.

Де зараз Клавдія Дрозд

Клавдія Дрозд продовжує активно зніматися в кіно. Вона зіграла у серіалі "Авантюра на двох", "Дієта №0", "Позивний "Тамада"".

Також вона працює у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі України – у виставі "Пральня", де грає разом зі своєю мамою-акторкою.



Клавдія Дрозд у виставі / Фото з сайту театру

Клавдія Дрозд зіграла головну роль у новому українському серіалі "Впізнай мене", який завоював популярність серед українців.

Клавдія Дрозд у серіалі: відео

Спершу 4 його серії опублікували на ютубі, але пізніше їх видалили. Наразі варто очікувати повернення усіх серій вже цієї осені.