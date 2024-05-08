Теперь Ксения является еще и ведущей шоу "Я люблю Украину", но вместе с тем гражданская позиция актрисы остается непонятной многим фолловерам. В частности из-за того, что она неоднократно попадает в скандалы из-за вопроса языка. На Кино 24 узнайте, где сейчас Мишина, как объясняет свое общение на русском и что известно о личной жизни актрисы.

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Где сейчас Ксения Мишина и какую гражданскую позицию занимает

Ксения является актрисой и ведущей программы "Я люблю Украину", которую канал ТЕТ представляет как "самое патриотическое шоу о нашей стране". Однако Мишина неоднократно попадала в скандалы.

Актрису хейтят за освещение шикарного отдыха за границей во время, когда Украина переживает жестокую войну. Но больше всего гневных комментариев Ксения получила из-за русского языка.

Чтобы привлечь "международную аудиторию", знаменитость вместе с фитнес-тренером Сергеем Пилькевичем записала подкаст на русском языке. Несмотря на это, название подкаста – англоязычное: Kseniia Mishyna's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. А сам разговор, даже после двух лет полномасштабной войны в Украине, велся на русском.

Подкаст с Ксенией Мишиной: смотрите онлайн видео

После скандала, который был после выхода этого видео, Ксения никак не комментировала такое решение. Она спокойно вернулась в привычный ритм своей жизни, где записывает сторис и делает публикации на украинском языке.

Кроме работы Мишина воспитывает сына Платона и много времени уделяет личному развитию. Девушка активно занимается спортом, посещает психолога, косметолога и других специалистов, которые помогают ей самосовершенствоваться.

Личная жизнь Ксении Мишиной

Известно, что актриса искала свою любовь на самом популярном украинском шоу "Холостячка", где десятки мужчин боролись за сердце Ксении. Там она нашла то, о чем мечтала. Мишина влюбилась и даже строила отношения с победителем шоу Александром Эллертом.

Однако впоследствии пара разошлась и Ксения снова была в статусе самой завидной холостячки страны. Правда, недавно в соцсетях знаменитость опубликовала фотографии, на которых вероятно позирует в объятиях нового возлюбленного. На снимках артистка отметила, что рядом с ней фитнес-тренер Сергей Пилкевич.

Однако не все пользователи убеждены, что Ксения и Сергей находятся в романтических отношениях. Если перейти на профиль мужчины, можно понять, что он тренирует актрису. Некоторые поклонники предполагают, что Мишина лишь сфотографировалась со своим тренером.

Актриса также опубликовала пикантные фотографии с загадочным мужчиной, на которых татуировка на руке скрывала бюст знаменитости. В подписи к снимкам она заинтриговала, что цветет рядом с любимым. Однако на руках Сергея татуировок нет.