Тепер Ксенія є ще й ведучою шоу "Я люблю Україну", але разом з тим громадянська позиція акторки залишається незрозумілою багатьом фоловерам. Зокрема через те, що вона неодноразово втрапляє у скандали через питання мови. На Кіно 24 дізнайтесь, де зараз Мішина, як пояснює своє спілкування російською та що відомо про особисте життя акторки.

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Де зараз Ксенія Мішина і яку громадянську позицію займає

Ксенія є акторкою і ведучою програми "Я люблю Україну", яку канал ТЕТ представляє як "найпатріотичніше шоу про нашу країну". Однак Мішина неодноразово втрапляла у скандали.

Акторку хейтять за висвітлювання шикарного відпочинку за кордоном у час, коли Україна переживає жорстоку війну. Але чи не найбільше гнівних коментарів Ксенія отримала через російську мову.

Щоб привернути "міжнародну аудиторію", знаменитість разом із фітнес-тренером Сергієм Пількевичем записала подкаст російською мовою. Попри це, назва подкасту – англомовна: Kseniia Mishyna's Lifestyle Secrets: One Year After Transformation. А сама розмова, навіть після двох років повномасштабної війни в Україні, велась російською.

Подкаст з Ксенією Мішиною: дивіться онлайн відео

Після скандалу, який був після виходу цього відео, Ксенія ніяк не коментувала таке рішення. Вона спокійно повернулась у звичний ритм свого життя, де записує сторіс та робить публікації українською мовою.

Окрім роботи Мішина виховує сина Платона та багато часу приділяє особистому розвитку. Дівчина активно займається спортом, відвідує психолога, косметолога та інших спеціалістів, які допомагають їй самовдосконалюватись.

Особисте життя Ксенії Мішиної

Відомо, що акторка шукала своє кохання на найпопулярнішому українському шоу "Холостячка", де десятки чоловіків боролись за серце Ксенії. Там вона знайшла те, про що мріяла. Мішина закохалась і навіть будувала стосунки із переможцем шоу Олександром Еллертом.

Однак згодом пара розійшлась і Ксенія знову була у статусі найзавиднішої холостячки країни. Щоправда, нещодавно у соцмережах знаменитість опублікувала фотографії, на яких ймовірно позує в обіймах нового коханого. На знімках артистка зауважила, що поруч з нею фітнес-тренер Сергій Пилкевич.

Однак не всі користувачі переконані, що Ксенія та Сергій перебувають у романтичних стосунках. Якщо перейти на профіль чоловіка, можна зрозуміти, що він тренує акторку. Деякі прихильники припускають, що Мішина лише сфотографувалася зі своїм тренером.

Акторка також опублікувала пікантні фотографії з загадковим чоловіком, на яких татуювання на руці приховувало бюст знаменитості. У підписі до знімків вона заінтригувала, що цвіте поруч із коханим. Однак на руках Сергія татуювань немає.