Широкой общественности Мария стала известна после выхода молодежного сериала "Первые ласточки", где она сыграла одну из главных ролей. После премьеры, лента завоевала любовь зрителей, а актеры получили популярность, пишет Кино 24.

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Чем сейчас занимается Мария Смолякова

В инстаграме Марии Смоляковой указано, что сейчас, кроме актерства, она занимается преподаванием актерского мастерства и техники речи. Девушка проводит онлайн-занятия уже достаточно давно. В сохраненных историях, в частности, есть видео с учениками за 2022 год – уже во время полномасштабного вторжения. Мария рассказывала, что очень наполняется преподаванием. Более того, именно это занятие спасло ее от внутренней депрессии во время большой войны.

Меня позвали преподавать. Я думала, возможно, надо попробовать: пойдет, не пойдет. Что-то интересное. И я пришла. Помню растерянных девушек – они меня увидели тогда в "Первых ласточках". Типа я звезда, но я вообще не звезда. Я тоже была испугана, но после самого занятия я почувствовала благодарность,

– отмечала Мария.

Смолякова часто делится с подписчиками полезными советами. Они, в частности, касаются публичных выступлений, речи, реакций и эмоций. В январе этого года актриса написала, что соскучилась по кино, поэтому готова к новым ролям. Были ли какие-то предложения – неизвестно. Кстати, еще в 2021 году появилась информация, что сериал "Первые ласточки" будет иметь продолжение. Однако, возможно, планы отложило полномасштабное вторжение России в Украину.

Личная жизнь Марии Смоляковой

В августе 2021 года Мария Смолякова вышла замуж за украинского актера Александра Грекова и даже взяла его фамилию. Подготовка к важному событию началась в июне, а во время церемонии были только самые близкие люди. Праздник в целом длился два дня. Молодожены придерживались многих традиций. К примеру, был первый танец влюбленных, танец с отцом и матерью.

Саша выбирал платье вместе со мной, если бы оно ему не понравилось, я бы сразу это увидела и расстроилась. Именно поэтому и решили выбирать вместе. Саша знает мои вкусы и то, что мне подходит, поэтому без него было бы трудно,

– рассказывала актриса.

Недавно Александр в своем инстаграме делился видео вместе с любимой, где они катаются на велосипедах в Киеве. Поэтому, вероятно, супруги находятся именно в столице. На кадрах муж и жена выглядят счастливыми.