Однако после 24 февраля 2022 года все изменилось, как и позиция Пшеничного. В материале узнаете, где сейчас Михаил Пшеничный и выехал ли он из России.

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Где сейчас Михаил Пшеничный и как он выглядит в реальной жизни

Когда началась полномасштабная война, Михаил Пшеничный находился в России. Неоднократно упоминалось, что он вместе с женой, актрисой Любавой Грешновой, которая родом из Харькова, несколько лет проживал в Москве. Однако после начала войны, они быстро приняли решение покинуть страну-агрессора.

В одном из интервью Любава Грешнова рассказывала, что вместе с Михаилом и их сыном они выехали из Москвы на третий или четвертый день после начала полномасштабной войны. Это стало решительным шагом для того, чтобы дистанцироваться от российской агрессии и начать новую жизнь в другой стране.

Михаил с семьей переехал в Варшаву, где первые месяцы активно помогал переселенцам и участвовал в волонтерских инициативах. Он участвовал в сборе гуманитарной помощи, помогая тем, кто был вынужден покинуть свои дома из-за войны.

Сейчас Михаил Пшеничный имеет четкую проукраинскую позицию, активно отстаивая независимость Украины. Он участвует в театральных постановках вместе с украинскими актерами, создавая новые культурные проекты, пропагандирующие украинские ценности. Кроме этого, актер занимается благотворительностью и активно помогает украинской армии, поддерживая государственность и свободу Украины в это сложное время.