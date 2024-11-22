Однак після 24 лютого 2022 року усе змінилось, як і позиція Пшеничного. У матеріалі дізнаєтесь, де зараз Михайло Пшеничний та чи виїхав він із Росії.

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Де зараз Михайло Пшеничний

Коли розпочалася повномасштабна війна, Михайло Пшеничний перебував у Росії. Неодноразово згадувалося, що він разом із дружиною, акторкою Любавою Грешновою, яка родом з Харкова, кілька років проживав у Москві. Однак після початку війни, вони швидко ухвалили рішення залишити країну-агресора.

У одному з інтерв'ю Любава Грешнова розповідала, що разом із Михайлом та їхнім сином вони виїхали з Москви на третій чи четвертий день після початку повномасштабної війни. Це стало рішучим кроком для того, щоб дистанціюватися від російської агресії та почати нове життя в іншій країні.

Михайло з родиною переїхав до Варшави, де перші місяці активно допомагав переселенцям та долучався до волонтерських ініціатив. Він брав участь у зборі гуманітарної допомоги, допомагаючи тим, хто був змушений покинути свої домівки через війну.

Зараз Михайло Пшеничний має чітку проукраїнську позицію, активно відстоюючи незалежність України. Він бере участь у театральних постановках разом з українськими акторами, створюючи нові культурні проєкти, що пропагують українські цінності. Окрім цього, актор займається благодійністю та активно допомагає українському війську, підтримуючи державність і свободу України у цей складний час.