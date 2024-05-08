Кино 24 расскажет, как Алеся Романова отреагировала на полномасштабное вторжение и где она находится сейчас.
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Где сейчас Алеся Романова
Алеся Романова – уроженка Беларуси. В начале полномасштабной войны актриса призналась, что теперь называет своим домом Киев, потому что прожила здесь большую часть жизни. В свой день рождения Алеся пожелала скорейшей победы Украины.
Родилась я в Беларуси, но большую часть жизни живу в Киеве! И это уже моя родина, я люблю этот волшебный город и называю его своим домом! И мое сердце теперь разрывается, болит душа за наших людей, за нашу Украину. Но я верю в скорую победу, верю в украинских героев ВСУ, героев теробороны! Я знаю кто там, я лично знаю этих ребят,
– писала звезда.
Около года Алеся Романова пробыла в Польше, но впоследствии решила вернуться в Украину. Все ради съемок в полнометражном фильме "Музыка под бомбами". В апреле актриса рассказывала, что проект заморозили из-за нехватки средств.
Сейчас актриса не очень активна в соцсетях. Последний раз она показывала кадры с отдыха в начале этого года.
Коротко об Алесе Романовой
Алеси Романова родилась в Беларуси. Но училась в Киеве – сперва национальном университете технологий и дизайна, позже в университете культуры и искусств. Является выпускницей первой украинской киношколы Ukrainian Film School.
Алеся Романова сменила немало профессий на пути к актерству: была моделью, певицей, путешественницей, визажисткой, преподавательницей.
Пять лет учила студентов гриму в университете дизайна, прежде чем начать сниматься в кино. Многие мои ученики сейчас успешно работают за рубежом в популярных проектах, а многих вижу на съемочных площадках в Украине. Это так приятно, когда твои ученики собирают тебя в кадр! Я ими очень горжусь,
– рассказывала актриса в 2021.
С 2017 года Алеся Романова в кино – тогда она получила первую роль. Сначала это были маленькие шаги, а впоследствии ее стали приглашать на более серьезные роли.
Фильмография Алеси Романовой
- "Женить нельзя помиловать";
- "Школа";
- "Голос из прошлого";
- "Обман";
- "Другая";
- "Доктор Вера";
- "Участковый с ДВРЗ";
- "Преданная".