Кіно 24 розповість, як Олеся Романова відреагувала на повномасштабне вторгнення і де вона перебуває зараз.

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Де зараз Олеся Романова

Олеся Романова – уродженка Білорусі. На початку повномасштабної війни акторка зізналась, що тепер називає своїм домом Київ, бо прожила тут більшу частину життя. У свій день народження Олеся побажала найшвидшої перемоги України.

Народилася я в Білорусі, але більшу частину життя живу в Києві! І це вже моя батьківщина, я люблю це чарівне місто і називаю його своїм домом! І моє серце тепер крається, болить душа за наших людей, за нашу Україну. Але я вірю в скору перемогу, вірю в українських героїв ЗСУ, героїв тероборони! Я знаю хто там, я особисто знаю цих хлопців,

– писала зірка.

Близько року Олеся Романова пробула у Польщі, але згодом вирішила повернутися до України. Все заради знімань у повнометражному фільмі "Музика під бомбами". У квітні акторка розповідала, що проєкт заморозили через брак коштів.

Зараз акторка не дуже активна в соцмережах. Востаннє вона показувала кадри з відпочинку на початку цього року.

Коротко про Олесю Романову

Олеся Романова народилася в Білорусі. Але навчалася в Києві – спершу національному університеті технологій та дизайну, пізніше в університеті культури і мистецтв. Є випускницею першої української кіношколи Ukrainian Film School.

Олеся Романова змінила чимало професій на шляху до акторства: була моделлю, співачкою, мандрівницею, візажисткою, викладачкою.

П'ять років навчала студентів гриму в університеті дизайну, перш ніж почати зніматися у кіно. Багато моїх учнів зараз успішно працюють за кордоном у популярних проєктах, а багатьох бачу на знімальних майданчиках в Україні. Це так приємно, коли твої учні збирають тебе у кадр! Я ними дуже пишаюся,

– розповідала акторка у 2021.

З 2017 року Олеся Романова у кіно – тоді вона отримала першу роль. Спершу це були маленькі кроки, а згодом її стали запрошувати на серйозніші ролі.

Фільмографія Олесі Романової