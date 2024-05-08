Вернулась в Украину ради кино: где сейчас Алеся Романова, которая родилась в Беларуси

Актриса Алеся Романова знакома многим, ведь играла в фильме "Преданная" и сериале "Школа". Хотя в ее фильмографии не так много ролей, каждая ее героиня яркая и колоритная.

Кино 24 расскажет, как Алеся Романова отреагировала на полномасштабное вторжение и где она находится сейчас.

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Где сейчас Алеся Романова

Алеся Романова – уроженка Беларуси. В начале полномасштабной войны актриса призналась, что теперь называет своим домом Киев, потому что прожила здесь большую часть жизни. В свой день рождения Алеся пожелала скорейшей победы Украины.

Родилась я в Беларуси, но большую часть жизни живу в Киеве! И это уже моя родина, я люблю этот волшебный город и называю его своим домом! И мое сердце теперь разрывается, болит душа за наших людей, за нашу Украину. Но я верю в скорую победу, верю в украинских героев ВСУ, героев теробороны! Я знаю кто там, я лично знаю этих ребят,

– писала звезда.

Около года Алеся Романова пробыла в Польше, но впоследствии решила вернуться в Украину. Все ради съемок в полнометражном фильме "Музыка под бомбами". В апреле актриса рассказывала, что проект заморозили из-за нехватки средств.

Сейчас актриса не очень активна в соцсетях. Последний раз она показывала кадры с отдыха в начале этого года.

Коротко об Алесе Романовой

Алеси Романова родилась в Беларуси. Но училась в Киеве – сперва национальном университете технологий и дизайна, позже в университете культуры и искусств. Является выпускницей первой украинской киношколы Ukrainian Film School.

Алеся Романова сменила немало профессий на пути к актерству: была моделью, певицей, путешественницей, визажисткой, преподавательницей.

Пять лет учила студентов гриму в университете дизайна, прежде чем начать сниматься в кино. Многие мои ученики сейчас успешно работают за рубежом в популярных проектах, а многих вижу на съемочных площадках в Украине. Это так приятно, когда твои ученики собирают тебя в кадр! Я ими очень горжусь,

– рассказывала актриса в 2021.

С 2017 года Алеся Романова в кино – тогда она получила первую роль. Сначала это были маленькие шаги, а впоследствии ее стали приглашать на более серьезные роли.

Фильмография Алеси Романовой