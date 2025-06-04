Ее выгнали из всех учебных заведений: где сейчас и как изменилась Вера из сериала "Узнай меня"

Полина Носыхина – это одна из самых популярных украинских молодых актрис. Она сыграла в известном украинском сериале "Узнай меня".

Также вы можете знать эту актрису из сериала "Первые ласточки". В материале Кино 24 покажем, как сейчас выглядит Полина и расскажем, почему актрису выгнали из учебных заведений.

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Где сейчас и как изменилась Полина Носыхина

Кроме сериала "Узнай меня" и "Первые ласточки", Полина Носыхина также сыграла в таких сериалах, как "Когда мы дома", "Доктор Ковальчук", "Между любовью и ненавистью", "Сестры по наследству" и многих других.

В свое время девушка имела проблемы со школой, ведь не могла хорошо совмещать учебу со съемками. В 9 классе девушку отчислили, ведь она очень много снималась и пропускала уроки.

У меня еще и характер сложный. Если мне что-то говорят обидное, не могу промолчать в ответ. На 10-11 класс я перешла в другую школу. Там доучилась без проблем, мне удалось и продолжить работать, и заниматься в школе,

– рассказала Полина.

Из университета Карпенко-Карого, вокруг которого в последнее время бушует много скандалов, Полину также отчислили. Однако она признается, что это не помешало ей успешно продолжить строить свою карьеру. И это заметно каждому зрителю, который восхищается ее игрой в украинских проектах.

Также девушка активно ведет свои соцсети и делится снимками в инстаграм. Вот как сейчас выглядит Полина Носыхина:

Кстати, после начала большой войны в Украине девушка заняла очень сознательную позицию.

Все, что сейчас происходит – ад, а виновата Россия. Не только Путина, а каждого россиянина, который не в состоянии открыть книгу по истории и прочитать ее. Каждый россиянин, чей мозг не способен фильтровать информацию из СМИ. Это все вернется к вам дважды, поверьте. Спасибо нашей армии, каждый украинец верит в вас. Слава Украине,

– писала Носыхина в соцсетях.

Она перешла на украинский язык, хотя раньше общалась и вела инстаграм на русском. Сейчас Полина работает для развития украинской киноиндустрии.

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