Осталась без ничего и жила в театре: где сейчас актриса "Сумасшедшей свадьбы" Полина Василиса

В 2018 году молодая украинская актриса Полина Василиса получила известность благодаря комедии "Сумасшедшая свадьба". После успешного проекта ее карьера начала набирать обороты, однако война заставила временно поставить все на паузу.

Несмотря на трудности актриса нашла в себе силы работать и донатить. Читайте в материале Кино 24, где сейчас и чем занимается Полина Василиса.

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Где сейчас Полина Василиса

Актриса признается, что полномасштабная война изрядно повлияла на ее жизнь. Взглянув на фотографии в соцсетях, можно сделать вывод, что прошлый год оказался очень успешным для Полины Василисы, но это не совсем так.

Она снялась в двух зарубежных сериалах и одном отечественном, активно работала в театре, ходила на тренировки, проводила время с друзьями и участвовала в увлекательных фотосессиях. Однако нигде не упоминается о том, какой ценой для нее обошлось все это.

Сейчас я нигде и никто. Когда началась война, как и большинство моих коллег осталась без работы, в кино не снималась. Об актерах начинают писать или в связи с новым проектом, или когда что-то происходит в личной жизни. У меня сейчас ни там, ни там – ничего. Весь прошлый год занималась выживанием в прямом и переносном смысле,

– откровенно поделилась Полина.

Если некоторые из ее коллег имели, кроме карьеры в кино, еще какой-то бизнес, актрисе пришлось искать за что жить. После того как в 2020 году Полину ограбили трудно было наладить свое финансовое состояние: сначала – пандемия, потом – война.

23 февраля я закончила съемки в одном проекте. Со мной должны были рассчитаться. Но на следующий день в нашей жизни все изменилось, все пошло не по плану. К сожалению, у меня нет никакого бизнеса, который приносит дополнительный доход, – некоторых из актеров это спасло. Не было и финансовой подушки. Поэтому пришлось искать, за что жить. Молчу уже о том, что еще нужно было хоть немного донатить на ВСУ,

– рассказала Василиса.

Актриса признается, тогда было очень трудно. Полине приходилось жить у знакомых, а впоследствии даже в театре. Только теперь карьера и жизнь актрисы понемногу начинает налаживаться.

Она ведет страницу в соцсетях, где откровенно делится своими размышлениями, снимается в некоторых проектах, приобщается к сборам для ВСУ. Сейчас актриса сосредоточена на работе в театре и надеется, что скоро снова может сниматься в кино. Полина Василиса работает над собой, психологическим состоянием и внешним видом – все для того, чтобы снова почувствовать вкус жизни.

Фильмы и сериалы, в которых можно увидеть Полину Василису

"Успеть до 30"

"Джордан'96"

"Бешеные соседи. Новые истории"

"Сыновья счастливой женщины"

"Бешеные соседи"

"Участковый с ДВРЗ: Операция "Новый год""

"Треугольник судьбы"

"Сашка"

"Сумасшедшая свадьба"

Список можно еще продолжать. И, надеемся, совсем скоро эта подборка пополнится новыми лентами, в которых снимется Полина Василиса.