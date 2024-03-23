Несмотря на трудности актриса нашла в себе силы работать и донатить. Читайте в материале Кино 24, где сейчас и чем занимается Полина Василиса.

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Где сейчас Полина Василиса

Актриса признается, что полномасштабная война изрядно повлияла на ее жизнь. Взглянув на фотографии в соцсетях, можно сделать вывод, что прошлый год оказался очень успешным для Полины Василисы, но это не совсем так.

Она снялась в двух зарубежных сериалах и одном отечественном, активно работала в театре, ходила на тренировки, проводила время с друзьями и участвовала в увлекательных фотосессиях. Однако нигде не упоминается о том, какой ценой для нее обошлось все это.

Сейчас я нигде и никто. Когда началась война, как и большинство моих коллег осталась без работы, в кино не снималась. Об актерах начинают писать или в связи с новым проектом, или когда что-то происходит в личной жизни. У меня сейчас ни там, ни там – ничего. Весь прошлый год занималась выживанием в прямом и переносном смысле,

– откровенно поделилась Полина.

Если некоторые из ее коллег имели, кроме карьеры в кино, еще какой-то бизнес, актрисе пришлось искать за что жить. После того как в 2020 году Полину ограбили трудно было наладить свое финансовое состояние: сначала – пандемия, потом – война.

23 февраля я закончила съемки в одном проекте. Со мной должны были рассчитаться. Но на следующий день в нашей жизни все изменилось, все пошло не по плану. К сожалению, у меня нет никакого бизнеса, который приносит дополнительный доход, – некоторых из актеров это спасло. Не было и финансовой подушки. Поэтому пришлось искать, за что жить. Молчу уже о том, что еще нужно было хоть немного донатить на ВСУ,

– рассказала Василиса.

Актриса признается, тогда было очень трудно. Полине приходилось жить у знакомых, а впоследствии даже в театре. Только теперь карьера и жизнь актрисы понемногу начинает налаживаться.

Она ведет страницу в соцсетях, где откровенно делится своими размышлениями, снимается в некоторых проектах, приобщается к сборам для ВСУ. Сейчас актриса сосредоточена на работе в театре и надеется, что скоро снова может сниматься в кино. Полина Василиса работает над собой, психологическим состоянием и внешним видом – все для того, чтобы снова почувствовать вкус жизни.

Фильмы и сериалы, в которых можно увидеть Полину Василису

"Успеть до 30"

"Джордан'96"

"Бешеные соседи. Новые истории"

"Сыновья счастливой женщины"

"Бешеные соседи"

"Участковый с ДВРЗ: Операция "Новый год""

"Треугольник судьбы"

"Сашка"

"Сумасшедшая свадьба"

Список можно еще продолжать. И, надеемся, совсем скоро эта подборка пополнится новыми лентами, в которых снимется Полина Василиса.