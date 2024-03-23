Попри труднощі акторка знайшла в собі сили працювати та донатити. Читайте у матеріалі Кіно 24, де зараз і чим займається Поліна Василина.

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Де зараз Поліна Василина

Акторка зізнається, що повномасштабна війна неабияк повпливала на її життя. Поглянувши на фотографії в соцмережах, можна зробити висновок, що минулий рік виявився дуже успішним для Поліни Василини, але це не зовсім так.

Вона знялася у двох закордонних серіалах та одному вітчизняному, активно працювала в театрі, ходила на тренування, проводила час з друзями й брала участь у захопливих фотосесіях. Проте ніде не згадується про те, якою ціною для неї обійшлося все це.

Зараз я ніде і ніхто. Коли почалася війна, як і більшість моїх колег залишилася без роботи, в кіно не знімалася. Про акторів починають писати або у зв’язку з новим проєктом, або коли щось відбувається в особистому житті. В мене зараз ні там, ні там – нічого. Увесь минулий рік займалася виживанням у прямому й переносному сенсі,

– відверто поділилась Поліна.

Якщо деякі із її колег мали, окрім кар'єри у кіно, ще якийсь бізнес, акторці довелось шукати за що жити. Після того, як у 2020 році Поліну пограбували важко було налагодити свій фінансовий стан: спершу – пандемія, потім – війна.

23 лютого я закінчила зйомки в одному проєкті. Зі мною мали розрахуватися. Але наступного дня в нашому житті все змінилося, все пішло не по плану. На жаль, в мене немає ніякого бізнесу, який приносить додатковий дохід, – декого з акторів це врятувало. Не було й фінансової подушки. Тож довелося шукати, за що жити. Мовчу вже про те, що ще потрібно було хоч трохи донатити на ЗСУ,

– розповіла Василина.

Акторка зізнається, тоді було дуже важко. Поліні доводилось жити у знайомих, а згодом навіть у театрі. Лише тепер кар'єра і життя акторки потрохи починає налагоджуватись.

Вона веде сторінку у соцмережах, де відверто ділиться своїми роздумами, знімається у деяких проєктах, долучається до зборів для ЗСУ. Зараз акторка зосереджена на роботі у театрі й сподівається, що скоро знову може зніматись у кіно. Поліна Василина працює над собою, психологічним станом та зовнішнім виглядом – усе для того, аби знову відчути смак життя.

Фільми та серіали, у яких можна побачити Поліну Василину

"Встигнути до 30"

"Джордан'96"

"Скажені сусіди. Нові історії"

"Сини щасливої жінки"

"Скажені сусіди"

"Дільничий з ДВРЗ: Операція "Новий рік""

"Трикутник долі"

"Сашка"

"Скажене весілля"

Список можна іще продовжувати. Та, сподіваємось, зовсім скоро ця добірка поповниться новими стрічками, у яких зніметься Поліна Василина.