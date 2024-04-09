Последние два года Роман Ясиновский активно занимается волонтерством и продолжает сниматься. В материале Кино 24 читайте подробнее о деятельности актера сейчас.

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Где сейчас Роман Ясиновский

Актер продолжает волонтерить. Он иногда работает в Европе, откуда привозит машины или другие нужные вещи для ВСУ. Буквально несколько дней назад Роман Ясиновский отчитался о еще одной машине для военных.

Параллельно актер продолжает работать. 9 мая мы увидим его в роли Григория Эпика в фильме "Дом "Слово": Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко. Он играет в спектакле "Папа, ты меня любил?" в театре "Золотые ворота"; "Визит" режиссера Давида Петросяна и других.

Какой была позиция актера до 24 февраля 2022 года

За несколько лет до полномасштабной войны Роман Ясиновский рассказывал, что Майдан изменил его жизнь кардинально. Он хотел бросить все и переехать за границу, но передумал. Актер был на Революции Достоинства и едва не попал под расстрелы благодаря дочери. Уже тогда он подчеркивал, что не существует никакого братства между русскими и украинцами.

"Нет никаких "братьев младших" и "братьев старших". Есть Россия, есть Украина, есть Польша, Франция - страны, которые должны иметь между собой чисто деловые отношения. Все. А это, что нам навязывают, что мы какие-то там братья, или не братья. Это просто смешно", – говорил Ясиновский.

В 2021 году Роман Ясиновский ездил с концертами на "передок" к украинским военным.

Ощущения очень смешанные. Мы сидим себе здесь в своих Киеве, Львове и на самом деле до конца не понимаем, что там. А там люди, с настоящим оружием, на боевом дежурстве, с верой и пылом в глазах, которую им как можно больше пытаются погасить,

– писал актер.

Что известно об актере

Роман Ясиновский родом из Тернополя. Парень вырос в набожной семье и пел в хоре. В Тернополе он окончил музыкальное училище, а после него поступил в Киевский университет имени Карпенко-Карого на актера театра и кино. Работал в Центре Современного Искусства "ДАХ".

Фильмография актера