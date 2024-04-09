Останні два роки Роман Ясіновський активно займається волонтерством та продовжує зніматися. У матеріалі Кіно 24 читайте детальніше про діяльність актора зараз.

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Де зараз Роман Ясіновський

Актор продовжує волонтерити. Він інколи працює в Європі, звідки привозить автівки чи інші потрібні речі для ЗСУ. Буквально кілька днів тому Роман Ясіновський прозвітував про ще одну автівку для військових.

Паралельно актор продовжує працювати. 9 травня ми побачимо його в ролі Григорія Епіка у фільмі "Будинок "Слово": Нескінчений роман" режисера Тараса Томенка. Він грає у виставі "Тату, ти мене любив?" у театрі "Золоті ворота"; "Візит" режисера Давида Петросяна та інших.

Якою була позиція актора до 24 лютого 2022

За кілька років до повномасштабної війни Роман Ясіновський розповідав, що Майдан змінив його життя кардинально. Він хотів покинути все та переїхати за кордон, але передумав. Актор був на Революції Гідності та ледь не потрапив під розстріли завдяки доньці. Вже тоді він підкреслював, що не існує ніякого братства між росіянами та українцями.

"Немає ніяких "братів молодших" і "братів старших". Є Росія, є Україна, є Польща, Франція - країни, які повинні мати між собою суто ділові стосунки. Все. А це, що нам нав'язують, що ми якісь там брати, чи не брати. Це просто смішно", – казав Ясіновський.

У 2021 році Роман Ясіновський їздив з концертами на "передок" до українських військових.

Відчуття дуже змішані. Ми сидимо собі тут у своїх Києвах, Львовах і насправді до кінця не розуміємо, що там. А там люди, зі справжньою зброєю, на бойовому чергуванні, з вірою та запалом в очах, яку їм якомога більше намагаються загасити,

– писав актор.

Що відомо про актора

Роман Ясіновський родом з Тернополя. Хлопець виріс у набожній родині та співав у хорі. У Тернополі він закінчив музичне училище, а після нього вступив у Київський університет імені Карпенка-Карого на актора театру та кіно. Працював у Центрі Сучасного Мистецтва "ДАХ".

Фільмографія актора