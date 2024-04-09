Ездил на передок еще до начала большой войны: где сейчас актер Роман Ясиновский
Украинский актер театра и кино Роман Ясиновский является звездой сериала "Поймать Кайдаша" и фильма "Киборги". Он родом из Тернополя и имел четкую позицию задолго до полномасштабной войны.
Последние два года Роман Ясиновский активно занимается волонтерством и продолжает сниматься. В материале Кино 24 читайте подробнее о деятельности актера сейчас.
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Где сейчас Роман Ясиновский
Актер продолжает волонтерить. Он иногда работает в Европе, откуда привозит машины или другие нужные вещи для ВСУ. Буквально несколько дней назад Роман Ясиновский отчитался о еще одной машине для военных.
Параллельно актер продолжает работать. 9 мая мы увидим его в роли Григория Эпика в фильме "Дом "Слово": Бесконечный роман" режиссера Тараса Томенко. Он играет в спектакле "Папа, ты меня любил?" в театре "Золотые ворота"; "Визит" режиссера Давида Петросяна и других.
Какой была позиция актера до 24 февраля 2022 года
За несколько лет до полномасштабной войны Роман Ясиновский рассказывал, что Майдан изменил его жизнь кардинально. Он хотел бросить все и переехать за границу, но передумал. Актер был на Революции Достоинства и едва не попал под расстрелы благодаря дочери. Уже тогда он подчеркивал, что не существует никакого братства между русскими и украинцами.
"Нет никаких "братьев младших" и "братьев старших". Есть Россия, есть Украина, есть Польша, Франция - страны, которые должны иметь между собой чисто деловые отношения. Все. А это, что нам навязывают, что мы какие-то там братья, или не братья. Это просто смешно", – говорил Ясиновский.
В 2021 году Роман Ясиновский ездил с концертами на "передок" к украинским военным.
Ощущения очень смешанные. Мы сидим себе здесь в своих Киеве, Львове и на самом деле до конца не понимаем, что там. А там люди, с настоящим оружием, на боевом дежурстве, с верой и пылом в глазах, которую им как можно больше пытаются погасить,
– писал актер.
Что известно об актере
Роман Ясиновский родом из Тернополя. Парень вырос в набожной семье и пел в хоре. В Тернополе он окончил музыкальное училище, а после него поступил в Киевский университет имени Карпенко-Карого на актера театра и кино. Работал в Центре Современного Искусства "ДАХ".
Фильмография актера
- "По законам военного времени";
- "Майор и магия";
- "Киборги. Герои не умирают";
- "Обручальное кольцо с рубином";
- "Круты 1918";
- "Поймать Кайдаша";
- "Теория зла";
- "Снайпер. Белый ворон";
- "Мирный-21";
- "Довбуш".