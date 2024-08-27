Недавно актер поделился новостями из своей личной жизни: второй раз за полторы недели он посетил ТЦК. В материале Кино 24 можно узнать больше о том, чем сейчас занимается Роман Луцкий, как он сочетает свою творческую карьеру с гражданскими обязанностями.

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Где сейчас и чем занимается Роман Луцкий

Актер Роман Луцкий работает в Ивано-Франковском академическом музыкально-драматическом театре, где получил широкую известность благодаря своей мастерской актерской игре. Недавно актер поделился важными новостями из личной жизни. Он сообщил, что недавно обновил свои данные в военкомате и успешно прошел военно-врачебную комиссию ВВК.

Однако, несмотря на это, актер получил новую повестку в театр, в котором работает.

Впоследствии выяснилось, что произошла путаница с документами, и актеру не нужно было повторно проходить ВВК. После устранения ошибок и разъяснений, Романа отпустили без необходимости повторного осмотра.

Уже на месте выяснил, что случилась ошибка, видимо, не согласовали между кабинетами или не успели дописать, а распоряжение уже было, я объяснил – и меня отпустили без повторного осмотра,

– вспомнил актер.

Таким образом, ситуация разрешилась на позитивной ноте, и актер может продолжить свою деятельность в театре.

Кстати, игру актера можно увидеть в ролях в таких фильмах, как "Параджанов", "Сторожевая застава", "Секс и ничего личного".

Если же вы являетесь фанатами его театральной деятельности, то Роман Луцкий сыграл в таких спектаклях: