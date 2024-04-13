В материале Кино 24 читайте факты из жизни Станиславы Красовской. А также о том, чем она занимается в нынешнее время.

Смотрите также Незабываемые эмоции: 3 сериала о казино, которые подогреют жажду победы которые подогреют жажду победы

Где сейчас Слава Красовская

Слава Красовская сейчас активно выступает на сцене Малого театра. Актрису также можно увидеть в сериале "Женский доктор. Новая жизнь".

Также Слава Красовская является руководительницей актерского коллектива ARTISTIC. Она проводит занятия по актерскому мастерству для взрослых. Интересно, что на занятия может приходить человек с любым уровнем подготовки. Средства с занятий актриса перенаправляет на ВСУ.

Во время войны не последнюю роль в ее жизни играют благотворительные спектакли, презентация Украины за рубежом. Во всем актриса пытается искать позитив. Она не только занимается актерством, а еще и танцами, вокалом.

Единственное, что остается – замечать и ценить хорошее и хороших. Благодарить Вселенную за людей и события, которые не просто так. У меня есть желанная работа и я обожаю все ее проявления: сниматься в кино, сериалах и роликах для ютуба, дублировать кино, играть и репетировать в театре, озвучивать аудиокниги, преподавать актерство детям и взрослым,

– рассказывала Слава Красовская.

Что известно об актрисе

Станислава Красовская родилась в Киеве. Она поступила на факультет журналистики, но впоследствии друг позвал ее попробовать силы в театральном. Имея опыт благодаря театральному классу в киевской музыкальной школе, девушка поступила в Карпенко-Карого с первого раза.

Уже с 2011 года она начала сниматься в кино. Узнаваемость пришла после роли психолога-криминалиста Лидии в детективе "Опер по вызову".

Интересно, что Слава Красовская пробовалась на роль Лидии Шефир в сериале "Крепостная", но она досталась Ксении Мишиной.

"Меня выбрали на две роли и прислали две сцены. И когда я их прочитала и попыталась сыграть, Лидия Шефер мне показалась более понятной. Галя меня испугала, потому что я поняла ее не до конца. Поэтому и на пробах начала играть сначала Лидию, а вторую сцену режиссер и не захотел уже смотреть. Через несколько дней меня вызвали пробоваться уже на Галю, но в других сценах. Тогда я в нее влюбилась. Если честно, это мои домыслы, я физически великовата для барышни того времени. Сельская женщина могла быть такой высокой, статной, а барышни должны быть хрупкие", – рассказывала актриса.

Фильмография Станиславы Красовской