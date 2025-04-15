Среди последних громких премьер актера топовые сериалы "Реванш", "Миссис и мистер Малышки","Следователь". В материале Кино 24 узнаете, где сейчас Валентин Томусяк и чем занимается сегодня.

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Где сейчас и как живет Валентин Томусяк

Недавно на экраны вышел новый украинский сериал "Следователь", где одну из ключевых ролей исполнил известный актер Валентин Томусяк. В этом проекте он воплотил образ подполковника Коробка – мужчины с непростой судьбой. Его герой – сын местного криминального авторитета, но, вопреки происхождению, остается честным, принципиальным человеком, который не желает идти по следам отца. Внутренний конфликт, моральный выбор и поиск себя – все это добавляет глубины и драматизма образу, который создал Томусяк на экране.

Зрители уже дали свои отзывы на этот сериал. Вот, что они пишут об игре Валентина:

"Очень крутой сериал. А вы – мой любимый актер!"

"Вы очень хорошо играете! Спасибо за творчество!"

"Валентин как всегда на высоте! Обожаю"

"Очень уважаю вас с женой, как отзывчивых и порядочных людей"

Этот сериал – один из последних проектов в фильмографии актера. Однако творчество для Томусяка не ограничивается только телевидением. Он активно играет в театре, в частности, участвовал в премьерах спектаклей "То, что скрывают французы ..." и "Звездные страсти", которые уже собрали положительные отзывы зрителей.

Кроме активной работы, Валентин много времени посвящает своей семье. В его социальных сетях видно, что он часто проводит время с женой – актрисой Екатериной Тышкевич.

Пара известна своей искренностью и теплом в отношениях. Известно, что Екатерина имела серьезные проблемы со здоровьем. В этот период Валентин постоянно был рядом, поддерживал ее в этот сложный период. Супруги нередко появляются вместе на публикациях, чем изрядно вдохновляет своих поклонников.