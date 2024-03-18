Двукратный обладатель кинопремии "Золотая юла" родился на Херсонщине, но впоследствии жизненные обстоятельства заставили покинуть дом и отправиться в неизвестность. Читайте в материале Кино 24, где сейчас Виктор Жданов и чем занимается.

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Где сейчас Виктор Жданов

С начала 2000-х годов актер работал в Донецком национальном академическом украинском музыкально-драматическом театре. После оккупации Донецка в 2014 году переехал в Киев.

Мой дом стоял на Мариупольском направлении, но аэропорт было видно. Видел с балкона, как падают вертолеты, и то же самое видел по телевизору в новостях. Я тогда не понимал, как четко все было продумано, подготовлено и давно было ясно, кто, куда и зачем летит,

– вспоминал Виктор Жданов.

Несколько дней до начала большой российской агрессии Виктор Жданов возвращался с гастролей с Луганщины в Херсон, где жил. К счастью, успел уехать в Киев, став переселенцем во второй раз.

"Я уже с клеймом переселенца, да. Мы ушли по собственной воле, потому что не могли мириться с тем, что там. Я понимал, что тобой будут манипулировать и ты будешь выполнять чьи-то задачи, что будут насаждать русский язык, когда Донецкий театр уже несколько лет как работал с исключительно украиноязычным репертуаром", – рассказывал актер.



Виктор Жданов в сериале "Сага" / Кадр из сериала

Несмотря на эти трудности, Виктор Жданов продолжает свою актерскую деятельность и присоединяется к благотворительным инициативам в пользу Украины. Сегодня он является актером Национального академического драматического театра имени Ивана Франко, где также работают его бывшая жена Елена Хохлаткина и их дочь Оксана.

Мне там некомфортно, – Виктор Жданов о переезде в Киев

Виктор Жданов признается, что у него нет желания возвращаться в Херсон, ведь не чувствует это место своим домом. Артист говорит, что не общается с людьми, которые живут там и не хочет имеет никаких связей.

Зато в Киеве актер уже освоился и чувствует себя на своем месте. Конечно, эта привязанность состоялась не сразу, понадобилось где-то 3 года, однако сейчас Жданову комфортно в новом городе.

У меня нет мыслей вернуться. Я приезжал на Херсонщину, где я вырос, учился, там якобы моя родина, но мне там некомфортно. Я не знаю, почему. Мне комфортно здесь (в Киеве – Кино 24). Это произошло не сразу, а в последние три-четыре года. Меня здесь окружают люди, которых я хочу видеть, с которыми хочу общаться, меня приглашают на интервью,

– рассказал Виктор.



Виктор Жданов / Фото с фейсбука актера

Развод Виктора Жданова: что известно

Виктор Жданов развелся с женой Еленой после 17 лет брака. Пара официально не оформила развод. Актер признался, что инициатором стал именно он, однако относится к жене с большим уважением и благодарностью.

Я не ушел к другой, я просто отошел, чтобы облегчить жене жизнь. Решение было принято и я ушел. Я по сей час благодарен ей. То, каким вы меня видите – это на 90% ее заслуга,

– сказал Жданов.

У актера и его бывшей жены Елены Хохлаткиной есть сын и дочь. Дочь, Оксана Жданова, работает актрисой в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко. Сын учится на оператора.



Виктор Жданов с семьей / Фото Владимир Марус

Вместе с Хохлаткиной Жданов работал в Донецком украинском театре, но в 2014 году, после начала военных действий, они покинули город и переехали в Киев. И именно здесь во время большой войны приняли решение расстаться.