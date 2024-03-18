Дворазовий володар кінопремії "Золота дзиґа" народився на Херсонщині, але згодом життєві обставини змусили покинути домівку та вирушити у невідомість. Читайте в матеріалі Кіно 24, де зараз Віктор Жданов та чим займається.

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Де зараз Віктор Жданов

З початку 2000-х років актор працював у Донецькому національному академічному українському музично-драматичному театрі. Після окупації Донецька у 2014 році переїхав до Києва.

Мій будинок стояв на Маріупольському напрямку, але аеропорт було видно. Бачив з балкона, як падають гелікоптери, і те ж саме бачив по телевізору у новинах. Я тоді не розумів, як чітко все було продумано, підготовлено і давно було ясно, хто, куди й навіщо летить,

– пригадував Віктор Жданов.

Кілька днів до початку великої російської агресії Віктор Жданов повертався з гастролей з Луганщини до Херсона, де мешкав. На щастя, встиг виїхати до Києва, ставши переселенцем вдруге.

"Я вже з клеймом переселенця, так. Ми пішли з власної волі, бо не могли миритися з тим, що там. Я розумів, що тобою будуть маніпулювати й ти виконуватимеш чиїсь завдання, що будуть насаджувати російську мову, коли Донецький театр вже кілька років як працював із виключно україномовним репертуаром", – розповідав актор.



Віктор Жданов у серіалі "Сага" / Кадр із серіалу

Попри ці труднощі, Віктор Жданов продовжує свою акторську діяльність та приєднується до благодійних ініціатив на користь України. Сьогодні він є актором Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де також працюють його колишня дружина Олена Хохлаткіна та їхня дочка Оксана.

Мені там некомфортно, – Віктор Жданов про переїзд до Києва

Віктор Жданов зізнається, що у нього немає бажання повертатись у Херсон, адже не відчуває це місце своїм домом. Артист каже, що не спілкується з людьми, які мешкають там і не хоче має жодних зв'язків.

Натомість у Києві актор уже освоївся і відчуває себе на своєму місці. Звичайно, ця прив'язаність відбулась не одразу, знадобилось десь 3 роки, однак зараз Жданову комфортно у новому місті.

У мене немає думок повернутися. Я приїздив на Херсонщину, де я виріс, навчався, там нібито моя батьківщина, але мені там некомфортно. Я не знаю, чому. Мені комфортно тут (у Києві – Кіно 24). Це сталося не відразу, а в останні три-чотири роки. Мене тут оточують люди, яких я хочу бачити, з якими хочу спілкуватися, мене запрошують на інтерв'ю,

– розповів Віктор.



Віктор Жданов / Фото з фейсбуку актора

Розлучення Віктора Жданова: що відомо

Віктор Жданов розлучився з дружиною Оленою після 17 років шлюбу. Пара офіційно не оформила розлучення. Актор зізнався, що ініціатором став саме він, однак ставиться до дружини з великою повагою та вдячністю.

Я не пішов до іншої, я просто відійшов, щоб полегшити дружині життя. Рішення було прийняте і я пішов. Я по цей час вдячний їй. Те, яким ви мене бачите – це на 90% її заслуга,

– сказав Жданов.

У актора та його колишньої дружини Олени Хохлаткіної є син і дочка. Донька, Оксана Жданова, працює актрисою в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Син навчається на оператора.



Віктор Жданов з родиною / Фото Володимир Марус

Разом з Хохлаткіною Жданов працював у Донецькому українському театрі, але у 2014 році, після початку військових дій, вони покинули місто та переїхали до Києва. І саме тут під час великої війни прийняли рішення розлучитись.