Изменилась до неузнаваемости: как сейчас выглядит актриса, сыгравшая Мелашку в "Поймать Кайдаша"

Дарья Федина получила известность благодаря роли в украинском сериале "Поймать Кайдаша". В ленте она сыграла юную и застенчивую Мелашку.

Сейчас актриса заметно изменилась. В этом материале Кино 24 покажем, как сегодня выглядит Дарья. Ранее мы также показывали, как теперь выглядит актер, который сыграл роль Лаврина.

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Как сейчас выглядит Дарья Федина

В культовом украинском юмористическом сериале "Поймать Кайдаша" Дарья Федина сыграла роль Мелашки. На тот момент она была совсем юной студенткой и имела минимальный опыт в сфере кинопроизводства.

Сегодня же Дарья уже успела сыграть в популярном триллере "Дом за стеклом", а также активно работает в театре. Вот, как актриса выглядит сейчас:

Актриса имеет четкую проукраинскую позицию: она регулярно присоединяется к волонтерским инициативам, участвует в благотворительных сборах и активно распространяет правду о российско-украинской войне.

Кстати, ранее мы откровенно пообщались с Дарьей. Читайте интервью со звездой сериала "Поймать Кайдаша" по ссылке.