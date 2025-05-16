Зараз акторка помітно змінилася. У цьому матеріалі Кіно 24 покажемо, як сьогодні виглядає Дарина. Раніше ми також показували, як тепер виглядає актор, який зіграв роль Лавріна.

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Як зараз виглядає Дарина Федина

У культовому українському гумористичному серіалі "Спіймати Кайдаша" Дарина Федина зіграла роль Мелашки. На той момент вона була зовсім юною студенткою й мала мінімальний досвід у сфері кіновиробництва.

Сьогодні ж Дарина вже встигла зіграти в популярному трилері "Дім за склом", а також активно працює в театрі. Ось, як акторка виглядає зараз:

Акторка має чітку проукраїнську позицію: вона регулярно долучається до волонтерських ініціатив, бере участь у благодійних зборах і активно поширює правду про російсько-українську війну.

До речі, раніше ми відверто поспілкувались з Дариною. Читайте інтерв'ю із зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" за посиланням.