Сыграл украинского Шерлока Холмса: где сейчас звезда "Женского доктора" Ярослав Шахторин

25-летний Ярослав Шахторин проявил интерес к актерскому мастерству с самого детства, хотя мог стать профессиональным футболистом. С 9 класса он присоединился к театральному кружку: так и закрутилась его карьера.

Ярослава Шахторина знают по сериалам "Люся Интерн", "Новенькая" и "Вызов", но это далеко не единственные его роли. В материале Кино 24 узнавайте где сейчас актер и в каких лентах можно его увидеть.

Интересно Где сейчас звезда сериала "Новенькая" Егор Козлов: в каких проектах можно увидеть актера

Где сейчас Ярослав Шахторин

С 23 сентября выходит новый 16-серийный комедийный детектив "Ворон и Воробьев", главные роли в котором сыграли Ярослав Шахторин и Владимир Ращук. Шахторин воплотил на телеэкране частного детектива Андрея Воробьева, который вместе с напарником пытается найти бандитский сейф, в котором спрятано 50 миллионов долларов. Свою роль Ярослав называет украинским Шерлоком Холмсом.

Воробьев – это такой украинский Шерлок Холмс, который к решению вопроса подходит с 26 километра, под определенным углом, имеет очень неординарное мышление. Он немного социопат, возможно, даже имеет какие-то аутические проявления. Не буду раскрывать все детали, но это действительно многогранный персонаж, которого было интересно играть,

– рассказал Ярослав Шахторин для ТСН.

Актер признался, что очень тяжелой была сцена, в которой ему приходилось нырять в воду. Он не мог выйти из воды из-за спазмов. Владимиру Ращуку пришлось буквально выносить коллегу из воды.

Также Ярослав Шахторин сыграл в одном из самых популярных сериалов о медиках "Женский доктор. Новая жизнь", что сейчас транслируют на телевидении. Он присоединился к актерскому составу во втором сезоне и сыграл медбрата Макса.

Ярослав Шахторин счастлив, что киноиндустрия в Украине оживает, а о российских актерах наконец-то забыли.

Что Шахторин думает о мобилизации

В недавнем интервью Алине Доротюк Ярослав Шахторин честно рассказал, что после выхода закона о мобилизации обновил данные. Он признался, что опасается мобилизации, но ни в коем случае не прячется.

"Очень хотелось бы, чтобы эти страшные времена были позади, но мы живем в моменте и должны делать все, чтобы это закончилось", – подчеркнул Ярослав Шахторин.