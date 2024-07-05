Исчезла с экранов: где сейчас Оксана Аврам, звезда сериала "Киев днем и ночью"

Оксана Аврам исчезла с экранов после того, как завоевала популярность после съемок в сериале "Киев днем и ночью". Ее положительная роль девушки из Львова покорила многих.

В материале Кино 24 читайте о том, как одна из главных героинь сериала Оксана Аврам живет сейчас.

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Где сейчас Оксана Аврам

Девушка активно ведет свою страницу в инстаграме, судя по которой, сейчас она находится в Исландии. А именно в Акурейре, втором по величине в стране. Сюда Оксана Аврам приехала на несколько месяцев: не только полюбоваться красотой Исландии, но и поработать в отеле и заодно усовершенствовать английский язык.

Оксана Аврам больше не снимается в фильмах или сериалах, но продолжает быть на связи с поклонниками. Она показывает свою жизнь в соцсетях, публикует красочные фото и рассказывает о различных местах и мероприятиях, которые посещает.

В начале полномасштабного вторжения Оксана Аврам переехала во Львов. Она, как и другие украинцы, признавалась, что война разделила ее жизнь на "до" и "после".

У меня одно единственное желание – пусть я и все мои близкие будут живы и здоровы, и пусть как можно быстрее будет в Украине мир. Больше никаких подарков мне не надо,

– писала девушка в 29-й день рождения.

Также Оксана Аврам вместе с другими актерами сериала "Киев днем и ночью" собрались для благотворительного дела: сбора средств для поддержки бойцов бригады "Азов".

Сбор до сих пор продолжается, поэтому каждый может к нему присоединиться и поддержать защитников.