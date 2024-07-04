К сожалению, не все актеры, исполнившие главные роли, живы. 28 октября 2023 года, в частности, в возрасте 54 года умер Мэтью Перри. Смерть наступила в его доме, что располагается в Лос-Анджелесе. Тогда расследование установило, что актер ушел из жизни из-за чрезмерного действия кетамина. Однако в июне этого года появилась информация, что некоторые люди могут быть причастны к смерти Мэтью, передает Кино 24.

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В сегодняшнем материале узнавайте, как сейчас выглядят главные герои сериала "Друзья", которые смогли построить близкие отношения и в реальной жизни, а не только на экране.

Как изменились актеры из сериала "Друзья"

Дженнифер Энистон – Рейчел Карен Грин

Дженнифер Энистон / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актрисы

Кортни Кокс – Моника Э. Геллер

Кортни Кокс / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актрисы

Лиза Кудров – Фиби Буфе

Лиза Кудров / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актрисы

Мэтт Леблан – Джои Трибиани

Мэтт Леблан / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актера

Мэттью Перри – Чендлер Бинг

Мэттью Перри / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма уже покойного актера

Дэвид Швиммер – Росс Геллер

Дэвид Швиммер / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, скриншот из видео

О чем сериал "Друзья"

В сериале "Друзья" рассказывается о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке. Они настолько неразлучны, что даже живут вместе или рядом. Герои любят собираться в кафе, которое называется Central Perk. Друзья постоянно шутят и становятся участниками забавных ситуаций. За их жизнью очень интересно наблюдать.

"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала

Признавайтесь, вы так же любите сериал "Друзья", как наша редакция? Любимые герои настолько полюбились зрителям, что за их жизнью интересно наблюдать даже сейчас – когда прошло уже много лет.