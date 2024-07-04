К сожалению, не все актеры, исполнившие главные роли, живы. 28 октября 2023 года, в частности, в возрасте 54 года умер Мэтью Перри. Смерть наступила в его доме, что располагается в Лос-Анджелесе. Тогда расследование установило, что актер ушел из жизни из-за чрезмерного действия кетамина. Однако в июне этого года появилась информация, что некоторые люди могут быть причастны к смерти Мэтью, передает Кино 24.
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В сегодняшнем материале узнавайте, как сейчас выглядят главные герои сериала "Друзья", которые смогли построить близкие отношения и в реальной жизни, а не только на экране.
Как изменились актеры из сериала "Друзья"
Дженнифер Энистон – Рейчел Карен Грин
Дженнифер Энистон / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актрисы
Кортни Кокс – Моника Э. Геллер
Кортни Кокс / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актрисы
Лиза Кудров – Фиби Буфе
Лиза Кудров / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актрисы
Мэтт Леблан – Джои Трибиани
Мэтт Леблан / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма актера
Мэттью Перри – Чендлер Бинг
Мэттью Перри / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, фото из инстаграма уже покойного актера
Дэвид Швиммер – Росс Геллер
Дэвид Швиммер / Коллаж Кино 24, фото из инстаграма friends, скриншот из видео
О чем сериал "Друзья"
В сериале "Друзья" рассказывается о шести друзьях, которые живут в Нью-Йорке. Они настолько неразлучны, что даже живут вместе или рядом. Герои любят собираться в кафе, которое называется Central Perk. Друзья постоянно шутят и становятся участниками забавных ситуаций. За их жизнью очень интересно наблюдать.
"Друзья": смотрите онлайн трейлер сериала
Признавайтесь, вы так же любите сериал "Друзья", как наша редакция? Любимые герои настолько полюбились зрителям, что за их жизнью интересно наблюдать даже сейчас – когда прошло уже много лет.