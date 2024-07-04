На жаль, не всі актори, які виконали головні ролі, живі. 28 жовтня 2023 року, зокрема, у віці 54 роки помер Метью Перрі. Смерть настала у його будинку, що розташовується у Лос-Анджелесі. Тоді розслідування встановило, що актор пішов з життя через надмірну дію кетаміну. Однак у червні цього року з'явилася інформація, що деякі люди можуть бути причетні до смерті Метью, передає Кіно 24.

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У сьогоднішньому матеріалі дізнавайтеся, як зараз виглядають головні герої серіалу "Друзі", які змогли побудувати близькі стосунки й в ральному житті, а не лише на екрані.

Як змінилися актори з серіалу "Друзі"

Дженніфер Еністон – Рейчел Карен Грін

Дженніфер Еністон / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму акторки

Кортні Кокс – Моніка Е. Геллер

Кортні Кокс / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму акторки

Ліза Кудров – Фібі Буфе

Ліза Кудров / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму акторки

Метт Леблан – Джої Трібіані

Метт Леблан / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму актора

Меттью Перрі – Чендлер Бінг

Меттью Перрі / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, фото з інстаграму вже покійного актора

Девід Швіммер – Рос Геллер

Девід Швіммер / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму friends, скриншот з відео

Про що серіал "Друзі"

У серіалі "Друзі" розповідається про шістьох друзів, які мешкають у Нью-Йорку. Вони настільки нерозлучні, що навіть живуть разом або поряд. Герої полюбляють збиратися у кафе, що називається Central Perk. Друзі постійно жартують та стають учасниками кумедних ситуацій. За їх життям дуже цікаво спостерігати.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Зізнавайтеся, ви так само любите серіал "Друзі", як наша редакція? Улюблені герої настільки полюбилися глядачам, що за їх життям цікаво спостерігати навіть зараз – коли пройшло вже багато років.