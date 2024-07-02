Після прем'єри перших сезонів серіалу "Пліткарка" пройшло вже понад 15 років. Актори, які зіграли у ньому головні ролі, трохи змінилися. Як зараз виглядають улюблениці мільйонів, дивіться у матеріалі Кіно 24.

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Як змінилися актори серіалу "Пліткарка"

Лейтон Містер – Блер Волдорф

Лейтон Містер / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму Gossip Girl, фото з інстаграму акторки

Блейк Лайвлі – Серена ван дер Вудсен

Блейк Лайвлі / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму Gossip Girl, фото Getty Images

Ед Вествік – Чак Басс

Ед Вествік / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму Gossip Girl, фото з інстаграму актора

Чейс Кроуфорд – Нейт Арчібальд

Чейс Кроуфорд / Колаж Кіно 24, кадр з серіалу, фото з інстаграму актора

Пенн Беджлі – Ден Гамфрі

Пенн Беджлі / Колаж Кіно 24, фото з інстаграму Gossip Girl, фото з інстаграму актора

Про що серіал "Пліткарка"

Кількість сезонів : 6

: 6 Кількість серій: 121

У серіалі розповідається про багату молодь, яка походить з відомих та шанованих родин. Вони мешкають у Нью-Йорку, ходять у престижну школу та насолоджуються елітним життям. Глядачі спостерігають за всім, з чим стикаються підлітки: за дружбою, сварками, вживанням наркотиків, ревнощами, коханням, сексом та зрадою. Про життя нью-йоркської еліти місцеві дізнаються з блогу, який веде незнайомець чи незнайомка. У серіалі також з'являється хлопець, на ім'я Ден Гамфрі, який з простої сім'ї та закохується у Серену ван дер Вудсен – найпопулярнішу дівчину школи та справжню зірку свого міста, про яку мріють багато чоловіків.

"Пліткарка": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо серед наших читачів є шанувальники серіалу "Пліткарка", то погодьтеся, що актори змінилися за ці декілька років, але не дуже сильно. Вони вже не ті підлітки, яких зіграли, а дорослі люди, які побудувати успішну кар'єру.