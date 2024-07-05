У матеріалі Кіно 24 читайте про те, як одна з головних героїнь серіалу Оксана Аврам живе зараз.

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Де зараз Оксана Аврам

Дівчина активно веде свою сторінку в інстаграмі, судячи з якої, зараз вона перебуває в Ісландії. А саме в Акурейрі, другим за величиною у країні. Сюди Оксана Аврам приїхала на кілька місяців: не лише помилуватися красою Ісландії, але й попрацювати у готелі та заразом удосконалити англійську мову.

Оксана Аврам більше не знімається у фільмах чи серіалах, але продовжує бути на зв'язку з шанувальниками. Вона показує своє життя в соцмережах, публікує барвисті фото і розповідає про різноманітні місця й заходи, які відвідує.

На початку повномасштабного вторгнення Оксана Аврам переїхала до Львова. Вона, як і інші українці, зізнавалась, що війна поділила її життя на "до" та "після".

В мене одне єдине бажання – нехай я і всі мої близькі будуть живі і здорові, і нехай якнайшвидше буде в Україні мир. Більше ніяких подарунків мені треба,

– писала дівчина у 29-й день народження.

Також Оксана Аврам разом з іншими акторами серіалу "Київ вдень і вночі" зібралися для благодійної справи: збору коштів для підтримки бійців бригади "Азов".

Збір досі триває, тому кожен може до нього долучитися та підтримати захисників.