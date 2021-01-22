Популярный запорожский блогер с псевдонимом Тайлер Андерсон заявил, что его ютуб-канал с кинообзорами могут закрыть. Причиной блокировки Geek Journal являются жалобы "1+1" на контент блога. Что известно о скандале и роликах Тайлера Андерсона – читайте в материале Kino 24.

"1+1" против Geek Journal: что известно о скандале

Вечером 21 января Тайлер Андерсон опубликовал обращение к поклонникам с просьбой скачать любимые ролики с его канала, ведь вскоре Geek Journal может прекратить свое существование. Причиной стали сразу 3 жалобы, которые прислали представители "1+1" из-за нарушения авторских прав.

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Сам Тайлер Андерсон связывает блокировку с последним выпуском, который появился накануне инцидента. Видео "как потерять все за 30 лет? Когда 1+1 стал г+г? СВ Шоу, Империя кино, Шоу долгоносиков, ТСН" имело острую критику контента украинского телеканала.

"Плюсам не понравилось, когда им в глаза говорят, то что люди думают давно. Они обиделись и теперь швыряют свои страйки, как обезьяна какашками. Это значит, что наш канал под угрозой своего существования. Нам очень жаль столько лет нашего труда, поэтому по возможности загрузите как можно больше тех видео, которые остались. Потому что, вы не смейтесь только, "удаляют из всех сетей!" – рассказал Тайлер Андерсон.

Смотрите обращение Тайлера Андерсона: видео

Сейчас популярный ютуб-канал, который имел украиноязычные кинообзоры, заблокирован. Выпуски Geek Journal недоступны для просмотра.

О чем был последний выпуск Geek Journal

Блогер решил сделать обзор самых громких проектов"1+1". И сюда вошли как шоу, так и выпуски новостей "ТСН". Критику Тайлер Андерсон аргументировал фрагментами роликов. Выпуск появился в ютубе 20 января, после чего блогер получил 3 жалобы за нарушение авторских прав и блокировку в сети.

Интересно, что, по словам Тайлера Андерсона, жалобы касались и видео, которые были презентованы публике 2 года назад. Сейчас эти ролики уже посмотрели тысячи пользователи сети и не вызвали особого интереса. В частности, речь идет о критике сериала "Школа", который, по мнению блогера, не отметился ни актерской игрой, ни сюжетом.

"Они очень не любят, когда им об этом говорят. Что, мол, вы делаете очень недостойные вещи, мягко говоря. И, вот понимаете, когда они об этом узнают, то им не нравится, что у тебя где-то там в видео 2-летней давности появился кусочек их контента, который мы использовали на правах Fair use", – добавил в обращении он.

Кроме этого, Тайлер Андерсон отметил, что им не дали возможности исправить видео или вырезать фрагменты, которые, по мнению представителей "1+1", нарушили их авторские права.

Мы будем подавать апелляцию и оспаривать страйки, которые были заброшены несмотря на fair use... Как следствие, ютуб может принять наше обжалование и стракйки снимут. По худшему сценарию, в "1+1" будут внедрять липкую цензуру до конца и дело будет идти в суд,

​– добавил Тайлер Андерсон.

Смотрите последний выпуск Geek Journal: видео

Geek Journal: кратко о канале