Популярний запорізький блогер з псевдонімом Тайлер Андерсон заявив, що його ютуб-канал з кінооглядами можуть закрити. Причиною блокування Geek Journal є скарги "1+1" на контент блогу. Що відомо про скандал та ролики Тайлера Андерсона – читайте у матеріалі Kino 24.

"1+1" проти Geek Journal: що відомо про скандал

Ввечері 21 січня Тайлер Андерсон опублікував звернення до прихильників з проханням завантажити улюблені ролики з його каналу, адже невдовзі Geek Journal може припинити своє існування. Причиною стали одразу 3 скарги, які надіслали представники "1+1" через порушення авторських прав.

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Сам Тайлер Андерсон пов'язує блокування з останнім випуском, який з'явився напередодні інциденту. Відео "Як втратити все за 30 років? Коли 1+1 став г+г? СВ Шоу, Імперія кіно, Шоу довгоносиків, ТСН" мало гостру критику контенту українського телеканалу.

"Плюсам не сподобалось, коли їм в очі кажуть, те що люди думають давно. Вони образились і тепер швиряють свої страйки, як мавпа кетяхами. Це означає, що наш канал під загрозою свого існування. Нам дуже шкода років нашої праці, тож за можливості завантажте якомога більше тих відео, що лишились. Бо, ви не смійтесь тільки, "удаляют із всєх сєтєй!" – розповів Тайлер Андерсон.

Дивіться звернення Тайлера Андерсона: відео

Наразі популярний ютуб-канал, який мав україномовні кіноогляди, заблокований. Випуски Geek Journal не доступні для перегляду.

Про що був останній випуск Geek Journal

Блогер вирішив зробити огляд найгучніших проєктів "1+1". І сюди увійшли як невдалі "Імперія кіно" та "Шоу довгоносиків", так і випуски новин "ТСН". Критику Тайлер Андерсон аргументував фрагментами роликів. Випуск з'явився у ютубі 20 січня, після чого блогер отримав 3 скарги за порушення авторських прав і блокування у мережі.

Цікаво, що, за словами Тайлера Андерсона, скарги стосувались і відео, які були презентовані публіці 2 роки тому. Наразі ці ролики вже переглянули тисячі користувачі мережі та не викликали особливої цікавості. Зокрема, мова йде про критику серіалу "Школа", який, на думку блогера, не відзначився ані акторською грою, ані сюжетом.

"Вони дуже не люблять, коли їм про це кажуть. Що, мовляв, ви робите дуже недостойні речі, м'яко кажучи. І, ось розумієте, коли вони про це дізнаються, то їм не подобається, що в тебе десь там у відео 2-річної давності з'явився шматочок їхнього контенту, який ми використовували на правах Fair use", – додав у зверненні він.

Окрім цього, Тайлер Андерсон зазначив, що їм не дали змоги виправити відео чи вирізати фрагменти, які, на думку представників "1+1", порушили їхні авторські права.

Ми будемо подавати апеляцію і оскаржувати страйки, котрі були закинуті попри fair use... Як наслідок, ютуб може прийняти наше оскарження і страйки знімуть. За гіршим сценарієм, в "1+1" будуть впроваджувати липку цензуру до кінця і діло буде йти в суд,

​– додав Тайлер Андерсон.

Дивіться останній випуск Geek Journal: відео

Geek Journal: коротко про канал