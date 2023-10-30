Режиссеры никогда не обходили вниманием тему Геловина, поэтому в сети можно найти немало лент, щекочущих нервы и вызывающих жуткие ощущения. Если обожаете просматривать такие – то новая подборка 24 Канала именно для вас.
Интересно 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться
"Мотель Бейтсов"
Рейтинг IMDb: 8.6
Год: 2013
Страна: США
Количество сезонов: 5
Количество серий: 50
Норман Бейтс – маньяк, страдающий раздвоением личности и патологической зависимостью от матери. Этот сериал является приквелом истории о парне. Норман и Норма после гибели отца переезжают в тихий город, где покупают старый мотель и начинают собственный бизнес. Лента точно не заставит скучать, ведь там массовые похищения, убийства, отрезанные конечности, сексуальное насилие.
"Мотель Бейтсов": смотрите онлайн трейлер сериала
"Призраки дома на холме"
Рейтинг IMDb: 8.6
Год: 2018
Страна: США
Количество сезонов: 1
Количество серий: 10
В этих жутких 10-ти сериях переплетаются будущее и настоящее. Несчастную семью преследуют воспоминания о старом доме и ужасных событиях, из-за которых его пришлось покинуть.
"Призраки дома на холме": смотрите онлайн трейлер сериала
"Чаки"
Рейтинг IMDb: 7.3
Год: 2021
Страна: США, Канада
Количество сезонов: 3
Количество серий: 20
На уличной распродаже ученик Джек Уэббер покупает себе куклу Чаки. Он даже не догадывается, что с ней случился кровавый случай. Когда Джек поймет, в чем проблема, малое чудовище будет пытаться уничтожить пол населения города.
"Чаки": смотрите онлайн трейлер сериала
"Подкидыш"
Рейтинг IMDb: 6.2
Год: 2023
Страна: США
Количество сезонов: 1
Количество серий: 8
Аполлон – продавец книг, которому нравится библиотекарша Эмма. Девушка мечтает о семье, однако перед этим стремится увидеть мир. Они погружаются в романтические отношения, в которых рождается сын Брайан. Однако Эмма подозревает, что не она мать мальчика, поэтому обращается за советом к онлайн-группе матерей. Неожиданно женщина исчезает без вести, а Аполлон отправляется на ее поиски, во время которых сталкивается со своим мрачным прошлым.
"Подкидыш": смотрите онлайн трейлер сериала