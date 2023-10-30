Режисери ніколи не оминали увагою тему Геловіну, тому в мережі можна знайти чимало стрічок, які лоскочуть нерви та викликають моторошні відчуття. Якщо обожнюєте переглядати такі – то нова добірка 24 Каналу саме для вас.
Цікаво 5 іспанських серіалів на Netflix, від яких не можна відірватися
"Мотель Бейтсів"
Рейтинг IMDb: 8.6
Рік: 2013
Країна: США
Кількість сезонів: 5
Кількість серій: 50
Норман Бейтс – маніяк, що страждає на роздвоєння особистості та патологічну залежність від матері. Цей серіал є приквелом історії про хлопця. Норман і Норма після загибелі батька переїжджають до тихого міста, де купують старий мотель і розпочинають власний бізнес. Стрічка точно не змусить нудьгувати, адже там є масові викрадення, вбивства, відрізані кінцівки, сексуальне насильство.
"Мотель Бейтсів": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Привиди будинку на пагорбі"
Рейтинг IMDb: 8.6
Рік: 2018
Країна: США
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 10
У цих моторошних 10-ти серіях переплітаються майбутнє і сьогодення. Нещасну сім'ю переслідують спогади про старий дім та жахливі події, через які його довелося покинути.
"Привиди будинку на пагорбі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Чакі"
Рейтинг IMDb: 7.3
Рік: 2021
Країна: США, Канада
Кількість сезонів: 3
Кількість серій: 20
На вуличному розпродажі учень Джек Веббер купує собі ляльку Чакі. Він навіть не здогадується, що з нею трапився кривавий випадок. Коли Джек зрозуміє, в чому проблема, мале чудовисько намагатиметься знищити пів населення містечка.
"Чакі": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Підкидьок"
Рейтинг IMDb: 6.2
Рік: 2023
Країна: США
Кількість сезонів: 1
Кількість серій: 8
Аполлон – продавець книг, якому подобається бібліотекарка Емма. Дівчина мріє про сім'ю, однак перед цим прагне побачити світ. Вони поринають у романтичні стосунки, в яких народжується син Браян. Однак Емма підозрює, що не вона мати хлопчика, тому звертається за порадою до онлайн-групи матерів. Несподівано жінка зникає безвісти, а Аполлон вирушає на її пошуки, під час яких стикається зі своїм похмурим минулим.
"Підкидьок": дивіться онлайн трейлер серіалу