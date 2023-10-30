4 сериала, от которых становится жутко: праздничная подборка к Хэллоуину

Октябрь – самый мистический месяц в году. Это время, когда тыквы превращают в устрашающие фонарики, одевают эпатажные костюмы и стремятся в полной мере почувствовать магический дух Хэллоуина. Для того чтобы создать соответствующую атмосферу, советуем собраться с друзьями за просмотром сериалов, которые вызовут мороз по коже.

Режиссеры никогда не обходили вниманием тему Геловина, поэтому в сети можно найти немало лент, щекочущих нервы и вызывающих жуткие ощущения. Если обожаете просматривать такие – то новая подборка 24 Канала именно для вас.

Интересно 5 испанских сериалов на Netflix, от которых нельзя оторваться

"Мотель Бейтсов"

Рейтинг IMDb: 8.6

Год: 2013

Страна: США

Количество сезонов: 5

Количество серий: 50

Норман Бейтс – маньяк, страдающий раздвоением личности и патологической зависимостью от матери. Этот сериал является приквелом истории о парне. Норман и Норма после гибели отца переезжают в тихий город, где покупают старый мотель и начинают собственный бизнес. Лента точно не заставит скучать, ведь там массовые похищения, убийства, отрезанные конечности, сексуальное насилие.

"Мотель Бейтсов": смотрите онлайн трейлер сериала

"Призраки дома на холме"

Рейтинг IMDb: 8.6

Год: 2018

Страна: США

Количество сезонов: 1

Количество серий: 10

В этих жутких 10-ти сериях переплетаются будущее и настоящее. Несчастную семью преследуют воспоминания о старом доме и ужасных событиях, из-за которых его пришлось покинуть.

"Призраки дома на холме": смотрите онлайн трейлер сериала

"Чаки"

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Рейтинг IMDb: 7.3

Год: 2021

Страна: США, Канада

Количество сезонов: 3

Количество серий: 20

На уличной распродаже ученик Джек Уэббер покупает себе куклу Чаки. Он даже не догадывается, что с ней случился кровавый случай. Когда Джек поймет, в чем проблема, малое чудовище будет пытаться уничтожить пол населения города.

"Чаки": смотрите онлайн трейлер сериала

"Подкидыш"

Рейтинг IMDb: 6.2

Год: 2023

Страна: США

Количество сезонов: 1

Количество серий: 8

Аполлон – продавец книг, которому нравится библиотекарша Эмма. Девушка мечтает о семье, однако перед этим стремится увидеть мир. Они погружаются в романтические отношения, в которых рождается сын Брайан. Однако Эмма подозревает, что не она мать мальчика, поэтому обращается за советом к онлайн-группе матерей. Неожиданно женщина исчезает без вести, а Аполлон отправляется на ее поиски, во время которых сталкивается со своим мрачным прошлым.

"Подкидыш": смотрите онлайн трейлер сериала