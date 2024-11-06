Известный украинский актер получил тяжелую травму на Запорожском направлении

Звезда украинского фильма "Дом "Слово"" Геннадий Попенко, который стал известным благодаря своей талантливой игре на большом экране, сегодня защищает Украину на фронте. Актер получил тяжелую травму.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал ДОМ. Актер признался, травмировался во время тренировок.

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Геннадий Попенко получил тяжелую травму на фронте: подробности

Геннадий Попенко, актер, получивший известность благодаря ролям в кино, признался, что травму получил во время тренировок. По его словам, во время обычного занятия, во время которого он выполнял элементарные упражнения, произошел неудачный случай. Попенко объяснил, что упал неудобно, и в момент падения произошло столкновение, в результате которого он получил двойной перелом в коленном суставе и серьезные повреждения связок.

У меня двойной перелом именно в коленном суставе, травмированы несколько групп связок, и самое страшное, что одна группа связок, передняя крестообразная, разорвана вообще. Ее нет, а она очень важна для того, чтобы держать колено кучи, как единый организм,

– объяснил Геннадий.

Интервью Геннадия Попенко: смотрите видео онлайн

Из-за тяжелой травмы Попенко вынужден был пройти курс реабилитации и операций. Врачи провели несколько сложных манипуляций по восстановлению мышц и костей. В результате в коленном суставе актера сейчас много металла – болты и титановые импланты, удерживающие сустав в нужном состоянии.

Попенко добавил, что сейчас активно работает над восстановлением подвижности колена. Хотя сустав еще не полностью слушается, актер пытается найти с ним "контакт".

Что известно о службе Геннадия Попенко в армии

Геннадий Попенко с детства увлекался военным делом и мечтал стать частью Вооруженных Сил Украины. Однако, уже в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины, актер решил, что самое время вступить в армию, чтобы защищать свою страну. Однако, несколько раз его отказывали от службы из-за проблем со здоровьем, признавая его непригодным к военной службе.

Но когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, Попенко не остался в стороне. Он вместе с семьей оказался в оккупации на Киевщине. А после освобождения актер не колебался и решил вступить в ряды Вооруженных Сил Украины. Он стал на защиту своей Родины, выбрав активное участие в борьбе за независимость и свободу страны.