Геннадий Попенко рассказал, что служит в "Культурном десанте". А также назвал условие для окончания войны, которая длится уже десятилетиями.

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Геннадий Попенко назвал условие окончания войны

44-летний мужчина рассказал, что, по состоянию своего здоровья, он мог бы избежать службы на фронте. Однако Геннадий стремился быть частью военной истории и сделать свой вклад для скорейшей победы Украины над оккупантами. Со всем тем, он подчеркивает, что не стоит надеяться на скорое окончание войны.

Должны ли мы быть готовыми к тому, что это не закончится завтра? Да! За год, за 10? Да! Мы воюем с Москвой с 1250 года, когда они впервые сожгли Киев. С тех пор не было никогда так, чтобы мы были братскими народами, чтобы м*скали к нам не лезли. Иногда мы могли дать отпор или не могли. Мы постоянно воюем,

– говорит Попенко.

Интервью Геннадия Попенко: смотрите видео

Однако, шоумен заметил, что для достижения победы необходимо верить и делать все возможное, чтобы она наступила.

Геннадий Попенко служит в ВСУ

В начале Геннадий прослужил в одном из подразделений, где получил военный и боевой опыт. Через полтора года его перевели в 59-ю отдельную механизированную бригаду на Запорожское направление. Теперь он служит в "Культурном Десанте".

Ранее актер активно занимался волонтерской деятельностью. Вместе с телеведущим Сергеем Притулой он лично посещал зоны боевых действий, оказывая поддержку украинским военным. А потом Геннадий Попенко почувствовал в себе призвание и моральную готовность защищать нашу страну в зоне боевых действий.