Геннадій Попенко розповів, що служить у "Культурному десанті". А також назвав умову для закінчення війни, яка триває уже десятиліттями.

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Геннадій Попенко назвав умову закінчення війни

44-річний чоловік розповів, що, за станом свого здоров'я, він міг би уникнути служби на фронті. Проте Геннадій прагнув бути частиною військової історії та зробити свій внесок для швидкої перемоги України над окупантами. З усім тим, він підкреслює, що не варто сподіватися на швидке закінчення війни.

Чи маємо ми бути готовими до того, що це не закінчиться завтра? Так! За рік, за 10? Так! Ми воюємо з Москвою від 1250 року, коли вони вперше спалили Київ. Відтоді не було ніколи так, щоб ми були братніми народами, щоб м*скалі до нас не лізли. Іноді ми могли дати відсіч або не могли. Ми постійно воюємо,

– каже Попенко.

Інтерв'ю Геннадія Попенка: дивіться відео

Проте, шоумен зауважив, що для досягнення перемоги необхідно вірити та робити все можливе, щоб вона настала.

Геннадій Попенко служить у ЗСУ

На початку Геннадій прослужив у одному з підрозділів, де здобув військовий та бойовий досвід. Через півтора року його перевели до 59-ї окремої механізованої бригади на Запорізький напрямок. Тепер він служить в "Культурному Десанті".

Раніше актор активно займався волонтерською діяльністю. Разом із телеведучим Сергієм Притулою він особисто відвідував зони бойових дій, надаючи підтримку українським військовим. А згодом Геннадій Попенко відчув у собі покликання та моральну готовність захищати нашу країну у зоні бойових дій.